フェネルバフチェは基本オファー4000万ユーロ＋ボーナスとやや低めながら、獲得競争の最有力候補に浮上した。決定的なのは、このトルコクラブの提案にエージェント手数料が含まれていない点だ。グリーンウッドの代理人は4年契約を条件に歩合放棄に合意したと報じられ、マルセイユの純利益はアトレティコの額面上の高額オファーより魅力的になる可能性がある。

フェネルバフチェの新経営陣は、この24歳を今夏の最優先ターゲットと位置づけ、弁護士マーティン・バッドワース氏の支援も得て説得を進めている。当初はアトレティコのブランドに傾いていた選手も、トルコのオファー規模に心を動かされつつあるという。