AFP
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アトレティコ・マドリードはメイソン・グリーンウッドの移籍金5000万ユーロを提示したが、フェネルバフチェが依然として最有力。マルセイユは今週中に結論が出る見込み。
アトレティコ・マドリードが入札合戦に参戦
アトレティコはマルセイユの要求額4500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロを提示し、グリーンウッド獲得を急ぐ。だが、エージェント手数料や転売利益分配条項が複雑に絡み、まだ交渉は続いている。
多額の資金が投じられたものの、マルセイユは手数料を差し引いた手取り額を最大化したい考えで、他クラブのオファーとも比較しながらアトレティコの提示額が最適かどうかを今も検討している。
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フェネルバフチェは依然として首位をキープしている
フェネルバフチェは基本オファー4000万ユーロ＋ボーナスとやや低めながら、獲得競争の最有力候補に浮上した。決定的なのは、このトルコクラブの提案にエージェント手数料が含まれていない点だ。グリーンウッドの代理人は4年契約を条件に歩合放棄に合意したと報じられ、マルセイユの純利益はアトレティコの額面上の高額オファーより魅力的になる可能性がある。
フェネルバフチェの新経営陣は、この24歳を今夏の最優先ターゲットと位置づけ、弁護士マーティン・バッドワース氏の支援も得て説得を進めている。当初はアトレティコのブランドに傾いていた選手も、トルコのオファー規模に心を動かされつつあるという。
マルセイユで決断の時が迫る
関係各社は、24～48時間以内に結論が出るよう動いている。イスタンブールはすでに熱気であふれ、クラブのバスケットボールチームが別の選手獲得をほのめかすティーザーを公開した際、当初はグリーンウッド加入と誤解され、SNSの憶測が過熱した。このトルコ強豪クラブがイングランド人選手を獲得できなければ、大物加入を期待するファンから反発を受けるとの見方も出ている。
『レキップ』紙は、交渉に詳しい関係者の話として、現在スーパー・リグのクラブ側に流れがあるとし、「各当事者は木曜日までに結論を出したいと考えている。状況はフェネルバフチェに傾いている……」と伝えている。
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マンチェスター・ユナイテッドとヘタフェは、自分たちの取り分を待っている。
最終合意はマンチェスター・ユナイテッドに大きな影響を与える見込みだ。同クラブはグリーンウッドがスタッド・ヴェロドロームへ移籍した際、転売益の40％を受け取る権利を留保していた。報道によると、マルセイユはここ数週間、この割合を30％または35％に引き下げるよう再交渉を試み、売却益をより多く確保しようとしている。しかし交渉最終段階の今、ユナイテッドやINEOSが要求を受け入れるかは依然不透明だ。
また、2023-24シーズンにグリーンウッドの再起を支援したヘタフェにも、補償として売却益の一部が支払われる。マルセイユの幹部は5月中旬、「マンチェスターとの再交渉はすでに遅すぎる」と述べ、「OMが緊急売却を余儀なくされる前に協議を開始すべきだった」と認めた。
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