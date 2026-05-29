アトレティコ・マドリードはジュリアン・アルバレスの移籍に関する「デマ」に「うんざり」。バルセロナの獲得話は頓挫。

「近日中にオファーが舞い込む」という外部からの憶測が飛び交う中、クラブ幹部は、この絶え間ない移籍説の流布に同選手が関与しているという疑いを完全に晴らした。アルゼンチン代表選手への非難を退け、クラブの広報担当者は『マルカ』紙に対し次のように付け加えた。「それは単なる代理人の話に過ぎない。フリアンは常に非の打ち所のない振る舞いを示し、ピッチ上で全力を尽くし、最高のプロ意識を発揮している。 騒動の原因は彼ではないと理解している。彼は常に完璧な振る舞いを示してきた」と語った。