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アトレティコ・マドリードはジュリアン・アルバレスの移籍に関する「デマ」に「うんざり」。バルセロナの獲得話は頓挫。
メトロポリターノ、カタルーニャ側の提案を拒否
アルバレスの移籍騒動が長引き、アトレティコ首脳は苛立ちを強めている。バルセロナの関心報道を受け、クラブは「公式・非公式含め接触やオファーはない」と公式に否定した。26歳のフォワードはマンチェスター・シティから加入以来、チームの中心として不可欠だ。
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クラブが組織的なキャンペーンを非難
『マルカ』紙によると、アトレティコ首脳は移籍市場開始直後からメディアで飛び交う憶測に怒りを顕にしています。彼らは外部からの騒ぎを批判し、「当該選手は売却対象ではなく、オファーも会談も一切ない」と表明しました。 数カ月にわたり、嘘や半分の真実、ミックスゾーンでの嫌がらせ、そして作為的な質問にうんざりしている」と強調した。
アルバレスのプロ意識が称賛された
「近日中にオファーが舞い込む」という外部からの憶測が飛び交う中、クラブ幹部は、この絶え間ない移籍説の流布に同選手が関与しているという疑いを完全に晴らした。アルゼンチン代表選手への非難を退け、クラブの広報担当者は『マルカ』紙に対し次のように付け加えた。「それは単なる代理人の話に過ぎない。フリアンは常に非の打ち所のない振る舞いを示し、ピッチ上で全力を尽くし、最高のプロ意識を発揮している。 騒動の原因は彼ではないと理解している。彼は常に完璧な振る舞いを示してきた」と語った。
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マドリードの将来を左右するストライカー
アルバレスは2030年6月まで高額契約を結んでおり、今季ラ・リーガとCLで18得点をマーク。バルセロナは退団するレヴァンドフスキの後継を探しているが、アトレティコは9500万ユーロの価値があるエース残留に自信。首都クラブは、ライバルが同意なしにスターを引き抜くのはほぼ不可能と理解し、揺るぎない立場にある。