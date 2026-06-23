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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TRAININGAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

アトレティコ・マドリードはアルゼンチン人FWをバルセロナに売却する可能性を否定し、アーセナルとの間でジュリアン・アルバレスとヴィクトル・ジョケレスの交換トレードを検討している。

移籍情報
フリアン・アルバレス
ヴィクトル・ギェケレシュ
アトレティコ・マドリー
アーセナル
ラ・リーガ
プレミアリーグ
バルセロナ

報道によると、アトレティコ・マドリードは名誉の問題として、ジュリアン・アルバレスのバルセロナへの移籍を阻止した。代わりに、クラブはプレミアリーグに目を向け、アーセナルとヴィクトル・ギョケレスをマドリードに迎える交換トレードを模索している。

  • スペインの強豪クラブが移籍を阻止

    メトロポリターノ・スタジアムの首脳陣は、不満を抱えるアルゼンチン代表FWの戦略を全面見直し、COPEによると国内移籍の可能性を封じた。バルセロナとの交渉は拒否し、夏の移籍市場閉幕前にスポーツ面での要求を満たすため、ロンドンへの交換トレード案に注力している。


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    価値を守る断固たる姿勢

    スペインの報道によると、海外クラブが提示したオファーがクラブの求める高額な評価額に届かない場合、クラブは選手に対して一切妥協しない方針だ。

    ジャーナリストのマノロ・ラマ氏によると、クラブは「名誉の問題」としてこのアルゼンチン人FWをバルサに売却する可能性を排除。幹部は「出場機会がなくても残す」と述べ、妥協しない姿勢を示している。

  • 画期的なトレードが成立

    提案されている移籍では、アルゼンチン人FWが巨額移籍金でエミレーツ・スタジアムへ移籍し、代わりにスウェーデン人ストライカーのギョケレスがメトロポリターノへ移る。この取引では約6000万ユーロの金銭精算も必要だ。

    アトレティコは、このスウェーデン人選手で「純粋なセンターフォワード」を手に入れることができると考えている。

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    チームの再編計画が迫っている

    新シーズンを前に、伝統的な「9番」を獲得すれば、このスペインのクラブの攻撃陣には即座にドミノ効果が起こる。ギョケレスが加われば、スカウトは同じ役割のソルロートへのオファーを積極的に検討できる。その結果、シメオネ監督は機動性の高いセカンドストライカーを探しやすくなる。