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アトレティコ・マドリードはアルゼンチン人FWをバルセロナに売却する可能性を否定し、アーセナルとの間でジュリアン・アルバレスとヴィクトル・ジョケレスの交換トレードを検討している。
スペインの強豪クラブが移籍を阻止
メトロポリターノ・スタジアムの首脳陣は、不満を抱えるアルゼンチン代表FWの戦略を全面見直し、COPEによると国内移籍の可能性を封じた。バルセロナとの交渉は拒否し、夏の移籍市場閉幕前にスポーツ面での要求を満たすため、ロンドンへの交換トレード案に注力している。
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価値を守る断固たる姿勢
スペインの報道によると、海外クラブが提示したオファーがクラブの求める高額な評価額に届かない場合、クラブは選手に対して一切妥協しない方針だ。
ジャーナリストのマノロ・ラマ氏によると、クラブは「名誉の問題」としてこのアルゼンチン人FWをバルサに売却する可能性を排除。幹部は「出場機会がなくても残す」と述べ、妥協しない姿勢を示している。
画期的なトレードが成立
提案されている移籍では、アルゼンチン人FWが巨額移籍金でエミレーツ・スタジアムへ移籍し、代わりにスウェーデン人ストライカーのギョケレスがメトロポリターノへ移る。この取引では約6000万ユーロの金銭精算も必要だ。
アトレティコは、このスウェーデン人選手で「純粋なセンターフォワード」を手に入れることができると考えている。
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チームの再編計画が迫っている
新シーズンを前に、伝統的な「9番」を獲得すれば、このスペインのクラブの攻撃陣には即座にドミノ効果が起こる。ギョケレスが加われば、スカウトは同じ役割のソルロートへのオファーを積極的に検討できる。その結果、シメオネ監督は機動性の高いセカンドストライカーを探しやすくなる。