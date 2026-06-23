提案されている移籍では、アルゼンチン人FWが巨額移籍金でエミレーツ・スタジアムへ移籍し、代わりにスウェーデン人ストライカーのギョケレスがメトロポリターノへ移る。この取引では約6000万ユーロの金銭精算も必要だ。

アトレティコは、このスウェーデン人選手で「純粋なセンターフォワード」を手に入れることができると考えている。