AFP
翻訳者：
アトレティコ・マドリードのGKフアン・ムッソが、バルセロナ戦でフェルミン・ロペスへのタックルにより相手の鼻から血が流れた件について語った。
フェルミンとの血みどろの衝突
チャンピオンズリーグの混沌としたマドリードでの試合後、最も印象的だったのは、アトレティコのGKムッソと衝突し、バルセロナのスターフェルミンが血まみれになった場面だ。この夜2-1で敗れたものの、シメオネ監督率いるチームは2戦合計3-2で勝ち上がりを目指していた。ムッソがセーブのために体を伸ばした際、スパイクが22歳のMFの顔面を直撃した。 フェルミンは大量に出血した鼻を手当てするため、ピッチで長めの治療を受けた。
ムッソは「悪意はなく、彼の無事を願っている」と主張した。 「もしあのプレーでPKを取られるなら、フェルミンが怪我をしたことが本当に残念だ。私はそんな結果を望んでいない」とアルゼンチン人GKはRTVEに語った。「すぐに彼のもとへ行き状態を確認した。あれは彼のヘディングと私のブロックが同時に起きた事故だ。どうしてPKになるのか理解できない」
- AFP
ムッソ、ラフィーニャの「強奪」主張を一蹴
この騒動を受け、バルセロナ陣営は激しく反発。ウイングのラフィーニャはクレマン・トゥルパン主審の判定で「完全に奪われた」と主張した。ムッソは即座にこのブラジル人選手の不満を一蹴し、2試合を通じてピッチ上で正当に勝利したと主張した。
「これを“盗まれた”と片付けるのは狂気だ」とムッソは語り、第1戦でパウ・クバルシが受けたレッドカードにも言及した。「ラフィーニャの主張は理解できるし、どんな意見も尊重する。だが“盗まれた”と言うのはやめよう。何の解決にもならない。我々はピッチで勝ち、敵地で2－0で勝った。 最終ラインの選手は退場になる。残念だが、ルールだ」
緊張感はあっても、バルサへの敬意は失われていない。
欧州での激闘でスペイン2強の緊張が高まった。ムッソは、ハンス・フリック率いるバルセロナを高く評価すると述べた。舌戦もあったが、GKは180分の末に勝った方が準決勝に進んだと語った。第2戦終盤にはバルセロナのエリック・ガルシアが退場した。
「バルサは我々が大きな敬意を抱くチームで、彼らと対戦するのは大きなモチベーションになる。彼らは素晴らしいが、『盗まれた』などと言うのは狂気だ」とアルゼンチン代表のムッソは続けた。第2戦ではバルセロナが試合を支配したものの、アトレティコの堅守が欧州最高峰の大会でのベスト4進出を確実にした。
- AFP
注目は、勝敗を分ける大一番へ。
バルセロナは今、リーガ・エスパニョーラ制覇に集中すべきだ。残り7試合でレアル・マドリードに9ポイント差をつけており、このリードは心強い。一方、アトレティコは土曜のコパ・デル・レイ決勝レアル・ソシエダ戦へ準備を進める一方で、チャンピオンズリーグの夢と目の前のタイトル獲得の両立を狙う。