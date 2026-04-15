この騒動を受け、バルセロナ陣営は激しく反発。ウイングのラフィーニャはクレマン・トゥルパン主審の判定で「完全に奪われた」と主張した。ムッソは即座にこのブラジル人選手の不満を一蹴し、2試合を通じてピッチ上で正当に勝利したと主張した。

「これを“盗まれた”と片付けるのは狂気だ」とムッソは語り、第1戦でパウ・クバルシが受けたレッドカードにも言及した。「ラフィーニャの主張は理解できるし、どんな意見も尊重する。だが“盗まれた”と言うのはやめよう。何の解決にもならない。我々はピッチで勝ち、敵地で2－0で勝った。 最終ラインの選手は退場になる。残念だが、ルールだ」