アトレティコ・マドリードのFW争奪戦が加熱する中、ジュリアン・アルバレスの代理人がレアル・マドリード移籍の噂について沈黙を破った。

アルバレスが同都市のライバルクラブへ移籍するとの噂がサッカー界を騒がせている。ペレス会長の再選後、レアル・マドリードは「ガラクティコ」級補強を検討しており、その候補にアトレティコ・マドリードのフォワードが1億5000万ユーロで挙げられている。

ただ、選手側代理人のフェルナンド・イダルゴは「何も聞いていない」と即座に否定した。

彼は状況を率直に評価し、次のように述べた。「我々にはその件に関する情報は一切なく、誰からも連絡は来ていない」