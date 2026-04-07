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アトレティコ・マドリードの幹部は、バルセロナの退場処分が取り消された判定に関するVARの記録を聴取した後、ラ・リーガの審判について「恥ずかしい」と述べた
ギル・マリンが審判の基準を厳しく批判
レアル・マドリードやバルセロナとの重要な試合で相次いだ物議を醸す判定を受け、ワンダ・メトロポリターノの雰囲気は緊迫している。アトレティコの首脳陣は、一連の不当な判定を目の当たりにした後、審判の判定プロセスに対する公正さを疑問視したと報じられている。
現在の怒りの主な原因は、バルセロナのDFジェラール・マルティンにまつわる一件にある。チアゴ・アルマダへのハイタックルに対し、ブスケッツ・フェレール主審は当初、即座にレッドカードを提示したが、メレロ・ロペス副審が介入して主審に助言した結果、イエローカードに軽減された。アトレティコは土曜日のリーガ・エスパニョーラの一戦で、最終的に2-1で敗れた。
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CEOがVARの責任追及を求める
マリンは、VARルームから公開された音声について語る際、遠慮なく意見を述べ、この技術が明らかな誤審を修正するだけでなく、審判に影響を与えるために利用されていると示唆した。彼は、現在のシステムがピッチ上の審判の権威を損なっていると信じている。
「連盟が公開した映像や音声を目にすると、ただただ恥ずかしく思うばかりだ」と、マルカ紙が引用したマリンのコメントはこうだ。「VARが本来あるべき姿とは全く相反する彼らのコメントを聞かされ、それに対して何の措置も取られないというのは、到底受け入れがたいことだ。 審判も選手やコーチ、監督と同様にミスを犯す権利はあるが、試合中のミスはあくまでミスに過ぎない。VARブースにいる審判が、主審がプレーを判定している最中に影響を与えるのは、全く別の話だ。
「ピッチ上の主審は責任を持って、各選手の意図を解釈し、判断を下さなければならない。VARは、解釈不能な誤りを正すためにのみ介入すべきであり、主審に代わって決定を下すためではない。全く同じプレーに対して異なる判定が下されたり、基準が変わったり、何が起こるか予測できないというのは異常だ。ここ2試合で我々はそれを経験した。全く理不尽なことだ。」
ル・ノルマンは怒りを露わにした
不満を口にしたのはマリンだけではなかった。アトレティコのロビン・ル・ノルマンも、このプレーに対する審判の対応に憤りを感じていることを認めた。彼は次のように語った。「今となっては『レッドカードに値しなかった』と言われるだろうが、サッカーを理解している人なら誰でも、あれがレッドカードだったと分かっている。もし僕が同じことをしたら、間違いなくレッドカードだったはずだ。 つい最近、ベティス対ラージョ・バジェカーノの試合でも同じような場面があり、CTA（審判技術委員会）はレッドカードと判定した。今日、同じ行為に対して何が起きたのか分からない。彼は映像を確認し、それが危険な行為だと分かっているはずだ。僕にも理解できない。
「今日は誰とも話せなかった。キャプテンでさえもだ。何かあるたびにイエローカードを出し、試合の緊張感を和らげるどころか、かえって高めてしまった。誰にでもミスはあるものだが、今日は彼がミスをしたと思う。誰もがそれを見たはずだ。今日は些細なことが試合に影響した。その些細なことが、我々に痛手を与えたのだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
この敗戦により、アトレティコはリーガ・エスパニョーラでトップ3入りを逃し、ビジャレアルにわずか1ポイント差で及ばなかった。一方、バルセロナは首位を維持しており、週末にマヨルカに敗れたレアル・マドリードに7ポイントの差をつけている。ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコは、次戦でのリベンジを狙うことになる。相手は再びバルセロナだが、今回はチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦となる。