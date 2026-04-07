アトレティコ・マドリードの幹部は、バルセロナの退場処分が取り消された判定に関するVARの記録を聴取した後、ラ・リーガの審判について「恥ずかしい」と述べた

不満を口にしたのはマリンだけではなかった。アトレティコのロビン・ル・ノルマンも、このプレーに対する審判の対応に憤りを感じていることを認めた。彼は次のように語った。「今となっては『レッドカードに値しなかった』と言われるだろうが、サッカーを理解している人なら誰でも、あれがレッドカードだったと分かっている。もし僕が同じことをしたら、間違いなくレッドカードだったはずだ。 つい最近、ベティス対ラージョ・バジェカーノの試合でも同じような場面があり、CTA（審判技術委員会）はレッドカードと判定した。今日、同じ行為に対して何が起きたのか分からない。彼は映像を確認し、それが危険な行為だと分かっているはずだ。僕にも理解できない。

「今日は誰とも話せなかった。キャプテンでさえもだ。何かあるたびにイエローカードを出し、試合の緊張感を和らげるどころか、かえって高めてしまった。誰にでもミスはあるものだが、今日は彼がミスをしたと思う。誰もがそれを見たはずだ。今日は些細なことが試合に影響した。その些細なことが、我々に痛手を与えたのだ。」