AFP
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アトレティコ・マドリードの幹部がアーセナル、バルセロナ、PSG移籍の噂を否定し、ジュリアン・アルバレスは「残留する」と明言
アレマニー、退団説を否定
アレマニーは、アルバレスの移籍説、特にパリ・サンジェルマンからの関心を報じる報道について、率直な見解を示した。「アントワーヌ［グリーズマン］の時と同じだ。彼は我々と契約を結んでおり、ここに残るつもりだ」とアレマニーはモビスターに語った。 「フリアンはアトレティコでとても幸せだと明確に語っているが、彼の言葉はすべて誤解されている。契約はあと4年残っており、我々は彼がもっと長く在籍し、契約延長までしてくれることを望んでいる。フリアンに関するニュースは何も見当たらない。何の問題もない。単に、何もないところに何かを探そうとしているだけだ。本当のニュースは、彼が並外れたパフォーマンスを見せているということだ」
- AFP
求婚者たちは警戒を強めている
クラブの断固たる姿勢にもかかわらず、アルバレスを巡る争奪戦は依然として熾烈を極めている。バルセロナ、アーセナル、チェルシーの各クラブが以前から関心を示していると報じられていたからだ。報道によると、このFWが自身の将来について「何が起こるかは誰にも分からない」と認めたことで、これらのクラブは警戒を強めたという。 しかしアレマニー氏は、この発言は文脈から切り離されて解釈されたものだと示唆した。また、彼は他クラブからの干渉、特にバルセロナのジョアン・ラポルタ会長の発言については無視する姿勢を見せた。ラポルタ会長はSERカタルーニャに対し、アルバレスは「素晴らしい選手」であり、クラブの財政を圧迫することなく「更新可能な価格」で加入する意思さえ示せば、バルサのシステムにフィットすると語っていた。 「私は他のクラブについては話さない。アトレティコのことだけだ。発言には各自が責任を持つべきだ」とディレクターは述べ、クラブが内部の安定に注力している姿勢を反映させた。
グリーズマン、MLS移籍を拒否
アルバレスの将来に関するアレマニーの姿勢は、アントワーヌ・グリーズマンの退団に対する彼の考えと重なる。このフランス人FWはシーズン途中のMLSのオーランド・シティへの移籍が噂されていたが、コパ・デル・レイ制覇を目指すスペインのクラブで今シーズンを全うすることを選んだ。
移籍が目前に迫っているとの噂があるにもかかわらず、アレマニーはグリーズマンがクラブとの契約を全うすると断言し、次のように述べた。「その件は憶測に過ぎない。アントワーヌにはあと2シーズンの契約が残っており、彼は今後の試合に集中しており、パフォーマンスも非常に良い。我々は、今後の戦いで彼がチームに貢献してくれることを期待している。それ以外は憶測に過ぎない。」
- Getty Images Sport
アトレティコは今後どうなるのか？
アトレティコは現在、ラ・リーガで3位につけており、チャンピオンズリーグのベスト16第1戦でトッテナムを5-2で下し、準々決勝進出に向け順調な滑り出しを見せている。両チームは水曜日にロンドンで第2戦を行う。
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