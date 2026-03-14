アトレティコ・マドリードの幹部がアーセナル、バルセロナ、PSG移籍の噂を否定し、ジュリアン・アルバレスは「残留する」と明言

アルバレスの将来に関するアレマニーの姿勢は、アントワーヌ・グリーズマンの退団に対する彼の考えと重なる。このフランス人FWはシーズン途中のMLSのオーランド・シティへの移籍が噂されていたが、コパ・デル・レイ制覇を目指すスペインのクラブで今シーズンを全うすることを選んだ。

移籍が目前に迫っているとの噂があるにもかかわらず、アレマニーはグリーズマンがクラブとの契約を全うすると断言し、次のように述べた。「その件は憶測に過ぎない。アントワーヌにはあと2シーズンの契約が残っており、彼は今後の試合に集中しており、パフォーマンスも非常に良い。我々は、今後の戦いで彼がチームに貢献してくれることを期待している。それ以外は憶測に過ぎない。」