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アトレティコ・マドリードの会長は、アーセナル戦が早朝に行われることへの「仕返し」を誓った。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはチャンピオンズリーグ決勝進出を狙う。
試合前の文化の衝突
スペインとイングランドの文化の違いは食事の時間に出た。エミレーツ・スタジアム近くで取材に応じたセレーソ氏は、試合前の昼食が現地時間11時30分と聞き驚いた。 同会長によると、昼食は現地時間の午前11時30分。これはマドリードで一般的な午後遅くの食事とは対照的だった。彼はこれをユーモアを交えて受け止め、報復の可能性を冗談めかしてこう語った。「彼らがマドリードに来たら、午後3時に食事をするつもりだ」
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シメオネ監督のチームへの信頼
食の冗談はさておき、火曜日の試合に焦点が当てられている。ディエゴ・シメオネ率いるチームは、第1戦を1－1で終え、ロンドンへ。セレーソは「プレッシャーは常にあるが、冷静さを保たねばならない。難しい試合になる。 90分でどちらかが決勝へ進む。難しい展開になっても、我々はこうした試合に慣れている。苦しくてもチームには絶対の自信がある。今日は勝つ。ロンドンで成し遂げたように、今度はバイエルンを相手に歴史を繰り返すだけだ」と続けた。
ジュリアン・アルバレスのコンディションと欧州での夢
足首の怪我で心配されたFWジュリアン・アルバレスのコンディションについて、セレーゾ監督は月曜のロンドン遠征で良好を確認したと明かした。
この攻撃的選手が先発に名を連ねたことで、アトレティコ・マドリードは最大の武器を手にする。セレーソ監督は「決勝進出は歴史を作る。我々は大きな希望を持って臨む。選手たちは非常に興奮しており、誰もが決勝に進出したいと願っている」と語り、試合の重要性を強調した。
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グランドフィナーレに向けて
マドリードが英国の首都でアーセナルに勝てば、大会の頂点で強豪と対戦する。その先には、バイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンの勝者が待つ。第1戦ではパリ・サンジェルマンが5–4でリードしている。