足首の怪我で心配されたFWジュリアン・アルバレスのコンディションについて、セレーゾ監督は月曜のロンドン遠征で良好を確認したと明かした。

この攻撃的選手が先発に名を連ねたことで、アトレティコ・マドリードは最大の武器を手にする。セレーソ監督は「決勝進出は歴史を作る。我々は大きな希望を持って臨む。選手たちは非常に興奮しており、誰もが決勝に進出したいと願っている」と語り、試合の重要性を強調した。