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アトレティコ・マドリードの会長が移籍金5億ユーロで一歩も譲らないため、バルセロナはジュリアン・アルバレス獲得について新たな警告を発した。
アトレティコ、アルバレスの移籍金で強硬姿勢を貫く
アトレティコ・マドリードが「売却しない」と再強調したため、アルバレスを巡る騒動は新たな局面に入った。 バルセロナはフリック監督の下、攻撃の要として元マンチェスター・シティのアルヴァレス獲得を最優先するが、メトロポリターノの経営陣は強く抵抗している。バルサがラ・リーガのライバルを誘惑するため1億3500万ユーロ超のオファーを用意する一方、アトレティコのエンリケ・セレソ会長はプレッシャーをカタルーニャのクラブに押し返した。
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セレーゾはバルセロナに契約内容を確認するよう求めた。
セレーソ会長は、エースストライカーとバルセロナとの移籍噂について、「ジュリアンはアトレティコ・マドリードの選手だ。獲得したいクラブは契約解除条項を確認に来ればいい。興味があれば金を出し、なければ諦めるだけだ。 「今夏の話題はこれだ。皆さんも状況は分かっているはずだ。ジュリアンはアトレティコ・マドリードの選手であり、今後もそうだと信じている」と会長は『エル・デスマルケ』に語った。
5億ユーロの買取り条項を直接示したことで、セレーソ会長は分割払いで交渉しようとするバルセロナの望みを事実上打ち砕いた。バルサは1億3500万ユーロの保証金にボーナスを加えた条件なら交渉できると期待しているが、アトレティコは法的に定められた買取り条項を下回る条件には一切関心がない。
SNSの口論で緊張が高まる
スペインの2強による移籍争いが激化している。アトレティコは先日、バルサのヤマルやペドリの「パロディ移籍」を投稿し、バルセロナの関心を嘲笑した。声明では、バルサが移籍市場を前にアルヴァレスを動揺させるため「プロパガンダ」を使っているとも批判した。
アトレティコは、バルサが「選手の市場価値を下げるための計算されたリーク」を続けていると主張。公式声明ではファンに「特にバルサ関連の報道は鵜呑みにするな」と呼びかけた。この対立が、今後交渉が始まっても雰囲気を険悪にするのは避けられない。
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レアル・マドリードがアルゼンチン代表のスター選手争奪戦に名乗りを上げた。
バルセロナにとって事態をさらに複雑にしているのは、この状況を注視しているのが彼らだけではない点だ。レアル・マドリードがアトレティコに提示した1億5000万ユーロのオファーが最近拒否された。フロレンティーノ・ペレス会長は再選後、「ガラクティコ」の獲得を約束したが、真のターゲットはアルヴァレスだったようだ。
この失敗は、クラブ史上最高額でもアトレティコの要求を満たせないことを示した。エル・クラシコの両ライバルが26歳獲得に躍起なため、移籍金の下落は当分見込めない。バルセロナは、候補から撤退するか、財政監視下で記録的資金を捻出するか、二者択一を迫られている。