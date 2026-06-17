スペインの2強による移籍争いが激化している。アトレティコは先日、バルサのヤマルやペドリの「パロディ移籍」を投稿し、バルセロナの関心を嘲笑した。声明では、バルサが移籍市場を前にアルヴァレスを動揺させるため「プロパガンダ」を使っているとも批判した。

アトレティコは、バルサが「選手の市場価値を下げるための計算されたリーク」を続けていると主張。公式声明ではファンに「特にバルサ関連の報道は鵜呑みにするな」と呼びかけた。この対立が、今後交渉が始まっても雰囲気を険悪にするのは避けられない。



