アトレティコ・マドリードの代表がアントワーヌ・グリーズマンのオルランド・シティへの移籍が白紙となったことを確認し、クラブの象徴的存在である同選手との「あと2年」を示唆
グリーズマン、アトレティコ残留へ
34歳の選手は今月の退団が濃厚と報じられており、今週のレアル・ソシエダ戦がアトレティコ・マドリードでの最後の試合になる可能性も示唆されていた。しかし土曜日のリーガ戦前に発言したアレマニーは、クラブ歴代最多得点者が残留するとの立場を明確にした。
「既に申し上げた通り、彼は今シーズンを含めあと2年間は我々と共に戦う。大きな変化はない。アントワーヌは絶好調で、素晴らしい試合を続けている。ファンはいつも通り彼を称賛するだろう。私の見解は変わらない。契約がある以上、彼は残留する。 議論は一周して元の状態に戻った。彼のパフォーマンスは驚異的であり、それが最も重要なことだ。彼は我々と共にいる。今後も我々と共に歩む。それ以上は何もない」とアレマニーは宣言した。
首都でトロフィーを追い求める
残留の決断は、ロヒブランコスでのトロフィー獲得の長い干ばつを終わらせたいというグリーズマンの強い願望によるものとの報道がある。スペインの首都で伝説的な存在となったが、ワールドカップ優勝者は、バルセロナ在籍中にクラブの 2021 年のリーグ優勝を逃している。現在、アトレティコはコパ・デル・レイの決勝に進出しており、このフランス人選手は、ディエゴ・シメオネ監督のもとで最後の大きな栄誉を勝ち取りたいと熱望している。
アレマニー氏は、北米への移籍が差し迫っているという見方を否定し、オルランド・シティとの関連は単なる憶測だと述べた。同氏は、トッテナムとのチャンピオンズリーグの重要なノックアウトステージや、前述の国内カップ決勝など、クラブが複数の戦線でシーズンを左右する時期を迎えている中、このフォワードは「今後の試合に集中している」と強調した。
シメオネが副官を支持する
グリーズマンを巡る不透明感は、監督のディエゴ・シメオネにも影響を与えていた。彼は以前、エース選手の将来について諦観をにじませながら語っていた。バルセロナとの準決勝勝利後、アルゼンチン人指揮官は率直に状況を明かした。「決勝で彼がプレーすることを願っている。誰よりも彼にふさわしい。その質と才能は生涯彼と共にあり続けるだろう」 彼を心から愛し、常に最善を願っているが、あの決勝でプレーできることを願っている」
グリーズマンが残留したことで、アトレティコは主力攻撃の要を継続して頼りにできる。シーズン途中に攻撃陣の再構築を迫られる差し迫った懸念もなくなる。
業務量の管理
シーズン終盤が迫る中、アレマニー監督は3つの大会を戦う中で必要となった選手ローテーションの方針にも言及した。過密日程について「ローテーションを余儀なくされるのは幸運だ。全ての大会で戦えている証だからだ。ローテーションが議論されるのは課題ではあるが、ローテーションが必要だという事実は素晴らしい」と述べた。
ライバルチームとの休息期間の差については、ディレクターは今後の課題に現実的な姿勢を示した。「休息日数の問題は、必ずしもチームのパフォーマンスに直結するわけではない。火曜日にシーズンを左右する重要な試合が控えているが、今日の試合も同様に重要だ。我々は全員を温存するため、選手層の厚さを活かしている。そのためには広い戦力が不可欠なのだ」とアレマニーは締めくくった。
