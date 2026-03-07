残留の決断は、ロヒブランコスでのトロフィー獲得の長い干ばつを終わらせたいというグリーズマンの強い願望によるものとの報道がある。スペインの首都で伝説的な存在となったが、ワールドカップ優勝者は、バルセロナ在籍中にクラブの 2021 年のリーグ優勝を逃している。現在、アトレティコはコパ・デル・レイの決勝に進出しており、このフランス人選手は、ディエゴ・シメオネ監督のもとで最後の大きな栄誉を勝ち取りたいと熱望している。

アレマニー氏は、北米への移籍が差し迫っているという見方を否定し、オルランド・シティとの関連は単なる憶測だと述べた。同氏は、トッテナムとのチャンピオンズリーグの重要なノックアウトステージや、前述の国内カップ決勝など、クラブが複数の戦線でシーズンを左右する時期を迎えている中、このフォワードは「今後の試合に集中している」と強調した。