アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ギルCEOは「ジュリアン・アルバレスは残留する。バルセロナには2億ユーロのオファーでも受け入れないと伝えた」と述べた。

「私の立場もクラブの立場も明確です。選手本人、代理人、バルセロナ会長にも伝えました。アトレティコはジュリアンにとって最適な場所であり、彼もまたアトレティコにとって完璧なセンターフォワードです。我々は彼を引き留めたいと考えています。 先日、バルセロナ会長が「提示したオファーには上限がある」と発言したと聞きました。それに対する私の答えはただ一つ。我々には上限はありません。彼を手放すつもりはありません。1億ユーロのオファーも受けませんでしたし、1億5000万ユーロや2億ユーロでも受けません」とミゲル・アンヘル・ギル氏は語った。