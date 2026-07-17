アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの去就騒動が続いている。バルセロナはジョアン・ラポルタ会長が公にメディアに圧力をかける一方、アーセナルとパリ・サンジェルマンが水面下で状況を注視。これに対しアトレティコ・マドリードはミゲル・アンヘル・ギルCEOのコメントで獲得を再び否定した。
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アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ギルCEOは「ジュリアン・アルバレスは残留する。バルセロナには2億ユーロのオファーでも受け入れないと伝えた」と述べた。
明確な立場
「私の立場もクラブの立場も明確です。選手本人、代理人、バルセロナ会長にも伝えました。アトレティコはジュリアンにとって最適な場所であり、彼もまたアトレティコにとって完璧なセンターフォワードです。我々は彼を引き留めたいと考えています。 先日、バルセロナ会長が「提示したオファーには上限がある」と発言したと聞きました。それに対する私の答えはただ一つ。我々には上限はありません。彼を手放すつもりはありません。1億ユーロのオファーも受けませんでしたし、1億5000万ユーロや2億ユーロでも受けません」とミゲル・アンヘル・ギル氏は語った。
ラポルタの最期の言葉
これは、バルセロナがジュリアン・アルバレスへの関心を公言したジョアン・ラポルタの声明に関する、またしても繰り返される発言に対して、即座に寄せられた反論である。「我々はアトレティコ・マドリードにオファーを提示しており、返答を待っている。非常に良いオファーだが、いつまでも有効というわけではない。フリックとデコはジュリアンを獲得したいと考えているが、もしアトレティコが拒否すれば、代替案を検討しなければならないだろう」。
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