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アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、アーセナル戦前にホテルを変更した理由を説明し、「迷信」との批判を否定した。
シメオネ、迷信説を一蹴
マドリードはエミレーツ・スタジアムでの試合に備え、宿泊先を別のホテルに変更。10月のロンドンでの0-4の敗戦を受け、迷信で運を変えようとしているとの噂も。しかしシメオネ監督は会見で「今は当時より状態がよく、ホテルも安くなった」と笑いながら否定した。
宿泊先変更が戦術的な理由かと問われると、シメオネは「10月より今はチーム状態が良いし、新しいホテルの方が安い」と笑いを誘った。外野の憶測に動じず、目の前の課題に集中する姿勢を示した。
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目の前の課題に集中する
ロンドン拠点巡りの軽妙なやり取りはあったが、シメオネ監督の関心は自身3度目のチャンピオンズリーグ決勝進出だ。先週マドリードでの第1戦は、前半終了間際にヴィクトル・ジョケレスのPKでアーセナルが先制。しかし後半11分、ロヒブランコスもジュリアン・アルバレスのPKで追いつき、引き分けに終わった。
決戦を前にシメオネは、勝敗はピッチ上のパフォーマンスで決まり、ピッチ外の要素は関係ないと強調した。
シメオネはまた、メディアがセンセーショナルな話題を求めることにも言及した。「準決勝で異例の見出しを探しているのは分かる。だが結局、より良くプレーし、戦力を発揮したチームが勝つ」と語った。
戦術的なアプローチとプレイヤーの最新情報
シメオネ監督は宿泊先の選択とは別に、ピッチ上の課題に集中している。アトレティコは彼の指揮下で3度目のチャンピオンズリーグ決勝進出を狙っており、監督はプレッシャーがかかる状況でのメンタル管理の重要性を強調した。戦術も大切だが、試合が始まれば結果を左右するのは選手たちだとし、経験があるからこそ「明日のような試合に臨む心の平静」が保てると語った。
また、ロヒブランコス（アトレティコ）は数名の主力攻撃陣のコンディションも懸念している。アレクサンダー・ソルロート、フリアン・アルバレス、ジュリアーノ・シメオネについて問われると、監督は「昨日は少し動けていたし、状態は良くなっている。彼らがしっかりトレーニングできることを願っている。明日の朝、スタメンを決めるつもりだ」と慎重な見解を示した。
ソルロスについては「重要な役割を担い、チームにとって不可欠だ。ハムストリングの張りでホームゲームを欠場したのは残念だった。10分でも90分でも、彼が必要だ」と語った。
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決勝戦に向けた最後の追い込み
アトレティコ陣営には静かな自信が漂う。シメオネ監督は、チームが序盤より心身ともに良い状態だと強調した。
彼はチーム内の経験が勝敗を分ける鍵になると信じている。「我々は強い自信を持っている。結果は間違いなく我々の手に委ねられるだろう」と語った。
「我々は試合が求める強度を理解し、やるべきプレーをする。自分たちの力を確信しているが、結果は我々だけで決まるものではない」と説明した。
さらにシメオネは、ジュリアン・アルバレスが重要な役割を果たすと予測。ロンドン北部での一戦では、彼のイングランドサッカーへの理解が勝敗を左右すると語った。
「重要な試合とはそういうものだ。彼はイングランドのリーグをよく知っている。素晴らしいプレーを期待している」と語った。