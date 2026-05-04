シメオネ監督は宿泊先の選択とは別に、ピッチ上の課題に集中している。アトレティコは彼の指揮下で3度目のチャンピオンズリーグ決勝進出を狙っており、監督はプレッシャーがかかる状況でのメンタル管理の重要性を強調した。戦術も大切だが、試合が始まれば結果を左右するのは選手たちだとし、経験があるからこそ「明日のような試合に臨む心の平静」が保てると語った。

また、ロヒブランコス（アトレティコ）は数名の主力攻撃陣のコンディションも懸念している。アレクサンダー・ソルロート、フリアン・アルバレス、ジュリアーノ・シメオネについて問われると、監督は「昨日は少し動けていたし、状態は良くなっている。彼らがしっかりトレーニングできることを願っている。明日の朝、スタメンを決めるつもりだ」と慎重な見解を示した。

ソルロスについては「重要な役割を担い、チームにとって不可欠だ。ハムストリングの張りでホームゲームを欠場したのは残念だった。10分でも90分でも、彼が必要だ」と語った。