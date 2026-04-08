Getty Images Sport
翻訳者：
アトレティコ・マドリードのチームバスが、スポティファイ・カンプ・ノウへ向かう途中でバルセロナサポーターに襲われ、窓が割られた。
カタルーニャの街で混乱が発生している。
水曜日の試合に向け、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがスポティファイ・カンプ・ノウに近づくと、チャンピオンズリーグ準々決勝の敵対的な雰囲気が高まった。ホームサポーターの一団が最後の通りで警備ラインを突破し、アウェイチームのバスへ物を投げつけた。
ラジオ・マルカは「フェンスが倒れ、バルセロナバス到着時に混乱が発生した」と伝えた。厳重な警察警戒にもかかわらず、安全対策の不備が露呈し、試合を目前に控えた選手たちは不安な状況に置かれた。
割れた窓と張り詰めた神経
アトレティコは、襲撃で選手やコーチに怪我はなかったが、チームバスは大きな損傷を受けた。 運転席の反対側にある2つの大きな窓は投擲物の衝撃で完全に割れ、破片は車内に飛び散った。これらの窓はチーム代表ペドロ・パブロ・マテサンツの席のすぐ隣にあったという。クラブは、このスタジアムで過去に起きた事件が再発したことを受け、警備体制に強い不満を示している。
アルバレスが10人のホームチームを圧倒
ロッカールームへ向かう途中の光景に動揺しながらも、チームは集中を回復。ハーフタイム時点でアウェーチームが1-0とリードした。 前半終了間際、最終ラインのDFパウ・クバルシがプロフェッショナルファウルでVAR確認の一発退場。45分、ジュリアン・アルバレスが右足で直接FKを沈め、ホームサポーターを沈黙させた。
- Getty Images Sport
ソルロスがアトレティコのリードを2点に広げた
数的優位のまま後半に入ったシメオネ率いるチームは、70分、ソルロスのゴールでリードを広げた。一方、UEFAは試合前の破壊行為を調査するため公式報告書を待っており、厳しい懲戒処分や多額の制裁金が科される可能性がある。