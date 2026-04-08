水曜日の試合に向け、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがスポティファイ・カンプ・ノウに近づくと、チャンピオンズリーグ準々決勝の敵対的な雰囲気が高まった。ホームサポーターの一団が最後の通りで警備ラインを突破し、アウェイチームのバスへ物を投げつけた。

ラジオ・マルカは「フェンスが倒れ、バルセロナバス到着時に混乱が発生した」と伝えた。厳重な警察警戒にもかかわらず、安全対策の不備が露呈し、試合を目前に控えた選手たちは不安な状況に置かれた。