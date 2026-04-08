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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

アトレティコ・マドリードのチームバスが、スポティファイ・カンプ・ノウへ向かう途中でバルセロナサポーターに襲われ、窓が割られた。

アトレティコ・マドリー
バルセロナ
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ

チャンピオンズリーグ準々決勝を前に、アトレティコ・マドリードの選手団がスポティファイ・カンプ・ノウに到着する際、過激なサポーターがチームのバスを襲撃。窓2枚が割れ、遠征団は動揺した。

  • カタルーニャの街で混乱が発生している。

    水曜日の試合に向け、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがスポティファイ・カンプ・ノウに近づくと、チャンピオンズリーグ準々決勝の敵対的な雰囲気が高まった。ホームサポーターの一団が最後の通りで警備ラインを突破し、アウェイチームのバスへ物を投げつけた。

    ラジオ・マルカは「フェンスが倒れ、バルセロナバス到着時に混乱が発生した」と伝えた。厳重な警察警戒にもかかわらず、安全対策の不備が露呈し、試合を目前に控えた選手たちは不安な状況に置かれた。

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  • 割れた窓と張り詰めた神経

    アトレティコは、襲撃で選手やコーチに怪我はなかったが、チームバスは大きな損傷を受けた。 運転席の反対側にある2つの大きな窓は投擲物の衝撃で完全に割れ、破片は車内に飛び散った。これらの窓はチーム代表ペドロ・パブロ・マテサンツの席のすぐ隣にあったという。クラブは、このスタジアムで過去に起きた事件が再発したことを受け、警備体制に強い不満を示している。

  • アルバレスが10人のホームチームを圧倒

    ロッカールームへ向かう途中の光景に動揺しながらも、チームは集中を回復。ハーフタイム時点でアウェーチームが1-0とリードした。 前半終了間際、最終ラインのDFパウ・クバルシがプロフェッショナルファウルでVAR確認の一発退場。45分、ジュリアン・アルバレスが右足で直接FKを沈め、ホームサポーターを沈黙させた。

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    ソルロスがアトレティコのリードを2点に広げた

    数的優位のまま後半に入ったシメオネ率いるチームは、70分、ソルロスのゴールでリードを広げた。一方、UEFAは試合前の破壊行為を調査するため公式報告書を待っており、厳しい懲戒処分や多額の制裁金が科される可能性がある。

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