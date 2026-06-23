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Julian AlvarezGetty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

アトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスが移籍を訴え、バルセロナは1億3000万ユーロのオファーを用意している。

フリアン・アルバレス
バルセロナ
ラ・リーガ
移籍情報
アトレティコ・マドリー

バルセロナは、ジュリアン・アルバレス獲得へ1億3000万ユーロ（1億1200万ポンド／1億4800万ドル）の巨額オファーを提示し、アトレティコ・マドリードの意思を試す。アルゼンチン代表FWはメトロポリターノを離れたい意向を示し、スペイン首都に衝撃が走っている。

  • アルバレスの公の訴えが情勢を一変させた

    アルバレスの去就はバルセロナ内で最大の話題だ。彼がアトレティコ・マドリードからの移籍を希望すると発言したことで、カンプ・ノウの期待は高まっている。

    首脳陣は慎重だが、この発言が歴史的移籍の扉を少し開けたとの見方が強まっている。

    SPORT』紙は、このFWの移籍への強い意思が市場の潮目を変えたと伝える。かつてはアトレティコの条件で移籍は困難とされたが、クラブ幹部は彼の公言を今後の交渉の切り札と見る。


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  • Julian AlvarezGetty Images

    秘密の会合と戦略的な沈黙

    5月27日、バルセロナ代表団と選手側陣営が会談し、今夏最大となる可能性のある移籍の枠組みを提示した。それ以来、バルサは沈黙戦略でアトレティコに現実を浸透させた。

    バルセロナはプロセスを精密に管理していると自負しており、マドリード側が法的措置をちらつかせても動じない。

    違法接触を理由にアトレティコが抗議しても、それは高リスクな現代サッカーの副産物でしかなく、障害とは見なされていない。


  • 1億3000万ユーロの巨額オファー

    バルセロナは最優先ターゲット獲得へ向け、資金を大幅に増額する方針だ。現在準備中の第2オファーは1億3000万ユーロに達すると見込まれる。

    クラブは、マドリードで噂される1億5000万ユーロには応じない方針だが、この額なら交渉のテーブルに着かせられると判断している。

    オファーのタイミングは現在検討中だ。バルセロナは、選手がワールドカップの代表戦に集中できるよう、気を散らす事態を避けたいと考えている。

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    アトレティコの頑なな姿勢

    バルセロナが自信を示しても、アトレティコ・マドリードは簡単に譲らない。クラブはアルバレスの契約解除条項5億ユーロ（約4億3100万ポンド／5億6900万ドル）を強調し、「名誉の問題」としてバルセロナとの交渉を拒否。この姿勢から、シメオネ監督率いるチームは代替案を求めてプレミアリーグに目を向けている。

    ジャーナリストのマノロ・ラマ氏によると、ロヒブランコスは「出場機会がなくてもアルバレスを残留させる」とまで言い切る。この姿勢から、アーセナルを交えた選手交換も浮上している。 