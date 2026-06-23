アルバレスの去就はバルセロナ内で最大の話題だ。彼がアトレティコ・マドリードからの移籍を希望すると発言したことで、カンプ・ノウの期待は高まっている。

首脳陣は慎重だが、この発言が歴史的移籍の扉を少し開けたとの見方が強まっている。

『SPORT』紙は、このFWの移籍への強い意思が市場の潮目を変えたと伝える。かつてはアトレティコの条件で移籍は困難とされたが、クラブ幹部は彼の公言を今後の交渉の切り札と見る。



