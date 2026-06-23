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アトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスが移籍を訴え、バルセロナは1億3000万ユーロのオファーを用意している。
アルバレスの公の訴えが情勢を一変させた
アルバレスの去就はバルセロナ内で最大の話題だ。彼がアトレティコ・マドリードからの移籍を希望すると発言したことで、カンプ・ノウの期待は高まっている。
首脳陣は慎重だが、この発言が歴史的移籍の扉を少し開けたとの見方が強まっている。
『SPORT』紙は、このFWの移籍への強い意思が市場の潮目を変えたと伝える。かつてはアトレティコの条件で移籍は困難とされたが、クラブ幹部は彼の公言を今後の交渉の切り札と見る。
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秘密の会合と戦略的な沈黙
5月27日、バルセロナ代表団と選手側陣営が会談し、今夏最大となる可能性のある移籍の枠組みを提示した。それ以来、バルサは沈黙戦略でアトレティコに現実を浸透させた。
バルセロナはプロセスを精密に管理していると自負しており、マドリード側が法的措置をちらつかせても動じない。
違法接触を理由にアトレティコが抗議しても、それは高リスクな現代サッカーの副産物でしかなく、障害とは見なされていない。
1億3000万ユーロの巨額オファー
バルセロナは最優先ターゲット獲得へ向け、資金を大幅に増額する方針だ。現在準備中の第2オファーは1億3000万ユーロに達すると見込まれる。
クラブは、マドリードで噂される1億5000万ユーロには応じない方針だが、この額なら交渉のテーブルに着かせられると判断している。
オファーのタイミングは現在検討中だ。バルセロナは、選手がワールドカップの代表戦に集中できるよう、気を散らす事態を避けたいと考えている。
- AFP
アトレティコの頑なな姿勢
バルセロナが自信を示しても、アトレティコ・マドリードは簡単に譲らない。クラブはアルバレスの契約解除条項5億ユーロ（約4億3100万ポンド／5億6900万ドル）を強調し、「名誉の問題」としてバルセロナとの交渉を拒否。この姿勢から、シメオネ監督率いるチームは代替案を求めてプレミアリーグに目を向けている。
ジャーナリストのマノロ・ラマ氏によると、ロヒブランコスは「出場機会がなくてもアルバレスを残留させる」とまで言い切る。この姿勢から、アーセナルを交えた選手交換も浮上している。