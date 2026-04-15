アトレティコ・マドリードのスター、アントワーヌ・グリーズマンが、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦での苦しい立ち上がりを振り返り、自身のミスを指摘した。

試合終了のホイッスルが鳴り、メトロポリターノは歓喜に包まれた。しかしグリーズマンは自省的な表情を浮かべた。アトレティコは第2戦を2-1で落としたが、合計スコアで勝ち上がった。それでも彼は自身のプレーに不満があり、特にバルサに逆転の希望を与えたミスを指摘した。

試合後、モビスターの取材に応じたグリーズマンは「2つのミスを犯し、その代償を即座に払った。2点目の失点は私のボールロストで、パスを出す位置が悪かった」と失点の責任を認めた。

彼のミスでバルサは勢いを取り戻したが、アデモラ・ルックマンの決勝点でアトレティコは2戦合計で勝ち進んだ。グリーズマンは続けた。「その後、サポーターの後押しと我々の力で得点を奪えた。ボール保持には不安があった。自分たちのサッカーをするための落ち着きはなかったが、準決勝に進めた」