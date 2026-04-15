AFP
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アトレティコ・マドリードのスター、アントワーヌ・グリーズマンが、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦での苦しい立ち上がりを振り返り、自身のミスを指摘した。
ちょっとしたミスが、危うく大惨事になるところだった
試合終了のホイッスルが鳴り、メトロポリターノは歓喜に包まれた。しかしグリーズマンは自省的な表情を浮かべた。アトレティコは第2戦を2-1で落としたが、合計スコアで勝ち上がった。それでも彼は自身のプレーに不満があり、特にバルサに逆転の希望を与えたミスを指摘した。
試合後、モビスターの取材に応じたグリーズマンは「2つのミスを犯し、その代償を即座に払った。2点目の失点は私のボールロストで、パスを出す位置が悪かった」と失点の責任を認めた。
彼のミスでバルサは勢いを取り戻したが、アデモラ・ルックマンの決勝点でアトレティコは2戦合計で勝ち進んだ。グリーズマンは続けた。「その後、サポーターの後押しと我々の力で得点を奪えた。ボール保持には不安があった。自分たちのサッカーをするための落ち着きはなかったが、準決勝に進めた」
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準決勝に向けて
アトレティコは準決勝でアーセナル対スポルティングCPの勝者と対戦する。グリーズマンは「相手が誰であろうと、自分たちが良いパフォーマンスを示せれば勝てる」と語る。守備の強度を保ち、バルサ戦のようなミスを繰り返さなければ、どんなチームにも勝てると信じている。 「最後まで良いプレーができれば、相手が誰であろうと問題ない」とフランス人選手は語った。「強豪との美しくも厳しい試合だった。多くの犠牲を払ったが、勝ち残った」
シメオネが自身のサッカーにおける「天才」ぶりを称賛
グリーズマンが自身のプレーを厳しく分析する一方で、シメオネ監督は彼を強く称賛した。監督は、エースの自己批判がクラブへの貢献を覆い隠すことを許さなかった。
「彼は天才だ」とシメオネは、今夏MLSオーランド・シティへ移籍するグリーズマンについて語った。「時が経てば、我々はここにサッカーの天才がいたこと、経験と個性で試合の行方を左右する選手がいなかったことに気づくだろう。神と運命が、彼が我々と過ごす残りの時間の中で求めるものを与えてくれることを願おう」
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コパ・デル・レイ決勝が目前に迫っている
今週土曜にはレアル・ソシエダとのコパ・デル・レイ決勝が待つ。シメオネ率いるチームに安住の時間はなく、古巣と対戦するグリーズマンは「CLの疲労は大きい。この数日の回復が勝敗を分ける」と語る。
「今は土曜日のことも考えている。素晴らしいが、厳しい試合になるだろう。今は休息をとる時だ」とこのフォワードは語った。マドリードで伝説的な存在となったフランス人は、北米挑戦前にスペインでの最後のシーズンを多くのタイトルで締めくくりたいと切望している。