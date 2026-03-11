Goal.com
アトレティコ・マドリードのスター選手、アントワーヌ・グリーズマンが、MLSのオルランド・シティとの移籍の噂の中で、ついに将来の決断を確認した。

アントワーヌ・グリーズマンは、MLSのオルランド・シティへの移籍が数ヶ月間、熱心に噂されていたが、ついにアトレティコ・マドリードでの自身の将来について沈黙を破った。トッテナムとのチャンピオンズリーグでの素晴らしいパフォーマンスの後、34歳の選手は、自分の当面の優先事項がどこにあるかを明らかにした。

  • 沈みゆくスパイクと留まること

    グリーズマンは火曜日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でトッテナムを5-2で圧倒するアトレティコ・マドリードの勝利に貢献するゴールと決定的なアシストを記録し、おなじみの活躍を見せた。メトロポリターノでの攻撃的な名演の後、このベテランFWは継続する移籍騒動に明確に言及し、クラブへの忠誠を改めて表明する機会を得た。

    グリーズマン、将来について沈黙を破る

    試合後、Movistar のインタビューで、元フランス代表選手は自身の将来について「私はここでとても楽しく過ごしています。ピッチでの私のプレーが、その答えを物語っています。 様子を見ましょうが、私の考えは最後まで残留することです。その後、他の人が発言するでしょう」と語った。この発言により、現在のMLSの主要移籍期間中に34歳の選手をフロリダに招くために精力的に活動していたオルランド・シティの当面の望みは事実上絶たれた。

  • オルランド・シティの移籍交渉が停滞

    ワールドカップ優勝選手に対するオーランド・シティの関心は、決して秘密ではなく、スポーツディレクターのリカルド・モレイラ氏が、契約交渉のためにスペインを何度も訪れていると報じられています。 しかし、アトレティコのスポーツディレクターマテウ・アレマニー氏は、グリーズマンが2027年6月まで契約しているクラブに専念していると主張し、この憶測をすでに否定しているアスレティック紙は、オーランド・シティは、この段階では移籍の可能性は低いと受け止めているが、同選手の発見権は保持していると付け加えている。MLSのチームは、7月13日に始まる夏の移籍期間中に、この状況を見直すものと予想される。

    コパ・デル・レイの栄光を追って

    グリーズマンが残留を決断した背景には、4月18日に控えるレアル・ソシエダとのコパ・デル・レイ決勝戦がある。バルセロナ在籍中にクラブの2021年リーガ優勝を逃した同FWは、欧州でのキャリア終盤となる可能性のある今シーズン、主要タイトル獲得に執念を燃やしている。 決勝戦のために残留するかと問われると、彼は力強く答えた。「それが私の夢であり目標だ。大きな何かを達成できることを願っている」

