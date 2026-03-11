アトレティコ・マドリードのスター選手、アントワーヌ・グリーズマンが、MLSのオルランド・シティとの移籍の噂の中で、ついに将来の決断を確認した。

試合後、Movistar のインタビューで、元フランス代表選手は自身の将来について「私はここでとても楽しく過ごしています。ピッチでの私のプレーが、その答えを物語っています。 様子を見ましょうが、私の考えは最後まで残留することです。その後、他の人が発言するでしょう」と語った。この発言により、現在のMLSの主要移籍期間中に34歳の選手をフロリダに招くために精力的に活動していたオルランド・シティの当面の望みは事実上絶たれた。