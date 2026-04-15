アトレティコ・マドリードのスター選手が、バルセロナを破りチャンピオンズリーグで勝利した後に、洗練されたメッセージで「実力派」ラミネ・ヤマルを称賛した。

火曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、マドリードの左サイドバック、ルッジェーリはヤマルをマークするという難しい任務を与えられた。アトレティコが勝利したものの、イタリア人DFはメトロポリターノでスペイン代表に与えた大きな圧力を正直に認めた。

試合後、スカイ・イタリアの取材に応じたルッジェーリは、この若きウインガーをこう称えた。「彼には称賛を送りたい。彼の持つクオリティは誰もが知っている。彼を封じるため、チーム全員が良くやった。そのおかげで我々は前線へ押し上げ、得点を挙げることができた。彼の今後のキャリアが素晴らしいものになることを願っている。」



