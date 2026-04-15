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アトレティコ・マドリードのスター選手が、バルセロナを破りチャンピオンズリーグで勝利した後に、洗練されたメッセージで「実力派」ラミネ・ヤマルを称賛した。
ルッジェーリがバルセロナの若手スターに敬意を表する
火曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、マドリードの左サイドバック、ルッジェーリはヤマルをマークするという難しい任務を与えられた。アトレティコが勝利したものの、イタリア人DFはメトロポリターノでスペイン代表に与えた大きな圧力を正直に認めた。
試合後、スカイ・イタリアの取材に応じたルッジェーリは、この若きウインガーをこう称えた。「彼には称賛を送りたい。彼の持つクオリティは誰もが知っている。彼を封じるため、チーム全員が良くやった。そのおかげで我々は前線へ押し上げ、得点を挙げることができた。彼の今後のキャリアが素晴らしいものになることを願っている。」
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ヤマルはチャンピオンズリーグの記録を次々と更新し続けている
バルセロナは2-1で勝ったものの試合には敗退。ヤマルは先制点を決め、19歳になる前にCL11得点をマークし新記録を作った。
しかし、この1点では第1戦のビハインドを覆せず、バルセロナは2試合合計3－2で敗退。アトレティコは粘り強く戦い、2017年以来の準決勝進出を決めた。
戦いの傷跡と戦術的規律
ガビとの接触で顔に傷を負い、試合後に6針を縫うことになったルッジェリの姿が、スペイン勢同士の激闘の激しさを物語っていた。このDFは「バルセロナは今も欧州の強豪だ。勝つには全力を尽くすしかなかった」と語った。
「バルセロナは高いレベルでプレーするが、私たちは守備で粘り、攻撃でもチャンスを作れた」とルッジェリは振り返った。「ピッチで全てを出し切り、最後の1分まで戦った。満足している。強力な相手に成し遂げたことを誇りに思うべきだ」
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準決勝の目標と優勝への期待
バルセロナが敗退したため、マドリードはアーセナル対スポルティングCPの勝者と欧州カップ戦決勝で対戦する可能性に注目している。シメオネ監督の下で2度決勝に進出した同クラブにとって、これは大会佳境への重要な復帰だ。
しかしチームに休息はない。欧州の勢いを国内へつなげ、土曜のコパ・デル・レイ決勝でレアル・ソシエダと戦う。