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アトレティコ・マドリードのギル・マリンCEOは、ジュリアン・アルバレスが移籍について公に発言したことを「深く遺憾に思う」と述べ、バルセロナを「嘘と無礼」と非難した。
アトレティコ、違法接触でFIFAに申し立て
アトレティコ・マドリードはバルセロナをFIFAに通報する準備を進めており、両クラブの関係は最悪の状態に落ち込んでいる。 アトレティコは、自チームのスターFWに対する違法な引き抜き工作とみなす行為に怒り、正式に提訴する方針だ。同選手は2024年夏、マンチェスター・シティから8180万ポンドの移籍金でアトレティコへ加入し、2030年までの契約を結んだ。
ギル・マリン氏はEFEの取材に「クラブの利益を守るため、保護期間中に有効な契約を持つ選手と交渉したとしてバルセロナをFIFAに申し立てる」と語った。
- AFP
ギル・マリン、アルヴァレスの「無礼な」タイミングを痛烈に批判
アトレティコ首脳陣の怒りはバルセロナだけではない。アルヴァレスも公言で批判されている。代表戦でアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った後、彼はESPNに語った。「今は話すべき時ではないが、隠れるつもりもない。 「正直でありたい。クラブの関連者と話はした。みんなにとって最善は移籍だ。夢を叶えたい」と語った。移籍意向を率直に認めたこの発言は、クラブ首脳の反感を買った。
ギル・マリンCEOは「彼の発言は遺憾だ。今日はメッシとアルゼンチン代表の日で、フリアンの日ではない」と語った。それでもCEOは「フリアンには夢があるが、アトレティコにも夢がある。 彼は私たちと話し合ったが、クラブの立場は明確に伝え、理解しているはずだ。アトレティコは彼の移籍を望んでいない。彼は優れた選手であり、私たちのチームでプレーしてくれていることを誇りに思う」
嘘と金銭詐欺の告発
ギル・マリン氏は、バルセロナが移籍金を払えるか疑問であり、世論を欺いていると強く批判した。これは、アルヴァレスが2025-26シーズンにアトレティコで20ゴール9アシストを記録し、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでバルサを破った活躍を受けたものだ。
「バルセロナは我々を軽視している。彼らは我々を踏みつけにできると思い込み、我々が弱いか愚かだと考えている」と幹部は述べた。「しかし、彼らが実際に世界に示しているのは、彼らそのものを定義づける行動様式だ。彼らは我々にも、選手にも、メディアにも、そして自らのファンにも嘘をついている。実際には処理しきれない取引を、まるでこなせるかのように皆に信じ込ませようとしているのだ」
- AFP
繰り返し見られる行動パターン
バルセロナの移籍戦略に異議を唱えるのは、アトレティコ・マドリードや他のラ・リーガクラブにとって初めてではない。ギル・マリン氏は、スポティファイ・カンプ・ノウの経営陣が移籍市場で繰り返す行動は構造的な問題だと指摘した。
「バルセロナがこうした行動を取るのは初めてではなく、サッカー界も認識している。昨年もニコ・ウィリアムズとアスレティック・クラブを巡って同様のことをしていた」と締めくくった。