アトレティコ・マドリードのギル・マリンCEOは、ジュリアン・アルバレスが移籍について公に発言したことを「深く遺憾に思う」と述べ、バルセロナを「嘘と無礼」と非難した。

アトレティコ首脳陣の怒りはバルセロナだけではない。アルヴァレスも公言で批判されている。代表戦でアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った後、彼はESPNに語った。「今は話すべき時ではないが、隠れるつもりもない。 「正直でありたい。クラブの関連者と話はした。みんなにとって最善は移籍だ。夢を叶えたい」と語った。移籍意向を率直に認めたこの発言は、クラブ首脳の反感を買った。

ギル・マリンCEOは「彼の発言は遺憾だ。今日はメッシとアルゼンチン代表の日で、フリアンの日ではない」と語った。それでもCEOは「フリアンには夢があるが、アトレティコにも夢がある。 彼は私たちと話し合ったが、クラブの立場は明確に伝え、理解しているはずだ。アトレティコは彼の移籍を望んでいない。彼は優れた選手であり、私たちのチームでプレーしてくれていることを誇りに思う」