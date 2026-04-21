アトレティコ・マドリードのエース、ジュリアン・アルバレスの夏の移籍先に関する意向が明らかになり、バルセロナ、アーセナル、PSGが獲得争いを繰り広げている

アルバレスはアーセナルやPSGからも注目されているが、バルサ移籍の方が魅力的だと考えている。マンチェスター・シティでの経験からプレミアリーグへの復帰には消極的だ。また、リーグ・アンの国際的な影響力が限定的であることも判断を鈍らせる。一方で、彼はバルサでレヴァンドフスキの後継者としてハンジ・フリック監督のプロジェクトに参加することに強い魅力を感じている。