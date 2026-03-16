アトレティコ・マドリードのエース、ジュリアン・アルバレスが、アーセナルではなくチェルシーへの移籍を選ぶべき理由を語った

その分析をさらに掘り下げ、マッコイストは、チェルシーの独特な状況こそが、この26歳の選手にとってより魅力的である可能性を示唆した。彼は、アルヴァレスがチームの中心となる先発の座を望んでいる点に照らし合わせ、チェルシーの「大きな可能性を秘めた若いチーム」という点を、彼を惹きつける要因として挙げた。

彼は次のように付け加えた。「それにね、チェルシーが彼にとって魅力的かもしれないのは、まさにその点、つまり君が挙げた要因、特に『大きな可能性を秘めた若いチーム』という点にあるんだ。もし彼がアーセナルに移籍したとしても、現時点ではまだチームは完成形には達していない。いずれは完成するだろうし、2、3年後にはそうなると思うが、アーセナルにとってこれから6週間は間違いなく重要な時期になる。 アーセナルの選手層の厚さを見れば、それは圧倒的だ。だから、チェルシーの方が、彼にとってより安定した出場機会を得られる可能性は高いだろう。」