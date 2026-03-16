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アトレティコ・マドリードのエース、ジュリアン・アルバレスが、アーセナルではなくチェルシーへの移籍を選ぶべき理由を語った
世界トップクラスの人材をめぐる争い
ロンドンの主要クラブがアトレティコ・マドリードのFWアルバレスの動向を注視する中、彼は再び大規模な移籍争奪戦の渦中にいる。2024年にマンチェスター・シティから大々的な移籍を果たして以来、このアルゼンチン人選手はラ・リーガにおいて世界クラスの才能であることを確固たるものにしてきた。 しかし、チェルシーが彼をプレミアリーグに呼び戻すべく「交渉を進めている」との報道を受け、スペインでの彼の長期的な役割について新たな疑問が浮上している。チェルシーは、すでに攻撃陣に巨額の投資を行っているにもかかわらず、プレミアリーグ2度の優勝経験を持つこの選手を獲得するために、1億ポンド規模のオファーを提示する用意があると報じられている。
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マッコイスト、出場時間のジレンマを語る
talkSPORT Bet Casinoのインタビューに応じた元スコットランド代表のアリー・マコイストは、なぜスタンフォード・ブリッジがアルバレスにとってより理にかなった移籍先となるのかについて、詳細に分析した。マコイストは、アーセナルの「驚異的な」選手層の厚さが、必然的にこのフォワードがマンチェスターで経験したのと同じようなローテーションによる不満を招くだろうと主張した。
「正直なところ、アーセナルよりもチェルシーの方が、彼がより定期的にプレーできるチャンスは高いと思う。アーセナルの選手層は驚異的だ」とマッコイストは説明した。 「アーセナルではカイ・ハヴェルツが、時には『フェイク9』として起用され、ガブリエル・ジェズスが中央でプレーし、レアンドロ・トロサールもそのポジションでプレーしている。アルバレスは真の才能の持ち主だ。私が言ったように、彼が戻ってくるのを見たら驚くだろう。しかし、移籍先という観点から言えば、おそらくチェルシーの方が出場機会は増えると思う」
チェルシー・プロジェクトの魅力
その分析をさらに掘り下げ、マッコイストは、チェルシーの独特な状況こそが、この26歳の選手にとってより魅力的である可能性を示唆した。彼は、アルヴァレスがチームの中心となる先発の座を望んでいる点に照らし合わせ、チェルシーの「大きな可能性を秘めた若いチーム」という点を、彼を惹きつける要因として挙げた。
彼は次のように付け加えた。「それにね、チェルシーが彼にとって魅力的かもしれないのは、まさにその点、つまり君が挙げた要因、特に『大きな可能性を秘めた若いチーム』という点にあるんだ。もし彼がアーセナルに移籍したとしても、現時点ではまだチームは完成形には達していない。いずれは完成するだろうし、2、3年後にはそうなると思うが、アーセナルにとってこれから6週間は間違いなく重要な時期になる。 アーセナルの選手層の厚さを見れば、それは圧倒的だ。だから、チェルシーの方が、彼にとってより安定した出場機会を得られる可能性は高いだろう。」
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夏の一大決戦
今度の移籍市場は、選手本人にとっても、獲得を狙うクラブにとっても決定的な時期となるだろう。チェルシーとアーセナルが戦略を練る中、アトレティコの決意はすでに試されている。カデナ・セルによると、バルセロナは最近、2億ユーロ（1億6700万ポンド）という驚異的な移籍金が提示されたにもかかわらず、きっぱりと「ノー」を突きつけられたという。今夏、プレミアリーグのどちらかのクラブが移籍金記録を更新してこのFWをイングランドに呼び戻すかどうか、その行方はまだ不透明だ。
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