クンデとバルデの復帰は明るい材料ではあるが、首位を走るチームが首都へ向かうにあたり、すべてが良いニュースというわけではない。クラブの医療部門は、ラフィーニャがブラジル代表での活動中に負傷したため、この一戦を欠場することを確認した。これにより、フリック監督は最も得点力のある攻撃の要の一人を失うことになる。さらに、フレンキー・デ・ヨングとアンドレアス・クリステンセンも依然として出場不能な状態であり、中盤の戦力は依然としてやや手薄なままである。