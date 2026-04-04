AFP
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アトレティコ・マドリードとの大一番を控える中、ラフィーニャの負傷という痛手を受けたバルセロナだが、2人の選手の復帰が確実となり、戦力面での朗報となった
バルサの守備の二人が復帰
代表戦中断期間を経て、重要な局面を迎えたフリック監督の守備陣に朗報が届いた。クンデとバルデの両選手は、1ヶ月間の離脱を経て、医療部門から公式戦復帰の許可を得た。両選手は先月初めから戦列を離れていたため、リーグ首位のチームはサイドバックのポジションで専門的な選択肢が不足していた。シーズンが佳境を迎える中、両選手の復帰はコーチ陣にとって大きな安堵材料となっている。
怪我の状況については、良いニュースと悪いニュースが混在している
クンデとバルデの復帰は明るい材料ではあるが、首位を走るチームが首都へ向かうにあたり、すべてが良いニュースというわけではない。クラブの医療部門は、ラフィーニャがブラジル代表での活動中に負傷したため、この一戦を欠場することを確認した。これにより、フリック監督は最も得点力のある攻撃の要の一人を失うことになる。さらに、フレンキー・デ・ヨングとアンドレアス・クリステンセンも依然として出場不能な状態であり、中盤の戦力は依然としてやや手薄なままである。
フリック監督の代表メンバーが決定
マドリード遠征の全メンバーが確定した。ラミネ・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、ペドリに加え、ラ・マシア出身のエデル・アラー、シャビ・エスパルト、トミーも選出されている。アトレティコとの一戦に臨むバルセロナは、2位のレアル・マドリードがわずか4ポイント差で追いかけてくる中、リーガ・エスパニョーラでの首位を維持するため、勝ち点3の獲得を目指す。
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次は何が待っているのでしょうか？
この試合の後、バルサとアトレティコは再び対戦することになるが、その舞台はチャンピオンズリーグの準々決勝となる。フリック監督率いるチームは、その後カタルーニャ・ダービーでエスパニョールと対戦し、その後にロス・ロヒブランコスとの第2戦に臨むことになる。