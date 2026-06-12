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アトレティコ・マドリードがPSGのスター選手獲得へ交渉中。移籍金は決定し、驚きの移籍となりそうだ。
アトレティコ、カン・イン獲得へ動きを加速
ESPNによると、アトレティコは今夏、中盤補強を計画し、カン・インを最優先候補に挙げている。PSG所属のMFカン・インは現在2026年W杯韓国代表としてプレー中だが、スペイン復帰に前向きと報じられている。
シメオネ監督は、この25歳の多才さと技術力を高く評価。アトレティコは、昨季不安定だった中盤の創造性向上を期待している。PSGは提示額が条件を満たせば移籍を容認する方針で、移籍金は3500万ユーロと報じられている。
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リーが去就を検討する中、PSGはオファーを受け入れる姿勢を示している。
報道によると、PSGは提示額に見合うオファーがあればイ・ウンを移籍させるとのことだ。同クラブは3年前にマヨルカから約2000万ユーロで獲得しており、売却すれば多額の利益を得る。
パリでの契約はあと2年残っているが、昨季の欧州主要大会での出場機会が限られたことで、クラブでの将来は不透明だ。彼はフランス移籍前にバレンシアやマヨルカでプレーした経験があり、ラ・リーガ復帰を希望しているとされる。
PSGはすでにリーの退団後の体制を模索している
報道によると、PSGはカン・インが今夏退団した場合に備え、後任を探し始めた。最有力候補はモナコのマグネス・アクリュッシュで、リーグ・アンでの活躍が評価されている。これは、将来を見据えてフランス人若手獲得に注力するクラブ方針とも一致する。
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アトレティコはまもなくオファーを出す見込みだ
アトレティコはPSGの提示額を受け入れ、カン・イン獲得交渉を今進めるか決断しなければならない。韓国代表を獲得できれば、新シーズンを迎えるシメオネ率いるチームにとって大きな戦力となる。
ただし、カン・インは現在北米で代表戦に集中しているため、移籍が実現するのはワールドカップ後に見込まれる。韓国代表はグループA初戦でチェコに2-1で勝利し、6月19日にエスタディオ・グアダラハラでメキシコと対戦する。