アトレティコ・マドリードがPSGのスター選手獲得へ交渉中。移籍金は決定し、驚きの移籍となりそうだ。

報道によると、PSGは提示額に見合うオファーがあればイ・ウンを移籍させるとのことだ。同クラブは3年前にマヨルカから約2000万ユーロで獲得しており、売却すれば多額の利益を得る。

パリでの契約はあと2年残っているが、昨季の欧州主要大会での出場機会が限られたことで、クラブでの将来は不透明だ。彼はフランス移籍前にバレンシアやマヨルカでプレーした経験があり、ラ・リーガ復帰を希望しているとされる。