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アトレティコ・マドリードが4500万ユーロで合意。モーテン・ヒュルマンドがスポルティングCPからの移籍を完了させるため現地入りした。
デンマークのスター選手について合意に達した
スポルティングとアトレティコがヒュルマンドの移籍で合意した。27歳のMFは本日スペインへ渡り、メディカルチェック後にラ・リーガ移籍が正式決定する。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は4000万ユーロで、最大500万ユーロのボーナスが付く。
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リスボンの一時代が終わる
ヒュルマンドの退団で、エスタディオ・ホセ・アルヴァラーデでの輝かしい3年間が幕を閉じた。加入以来、彼はチームの中軸に成長し、141試合で10ゴール12アシストを記録。リーグ2連覇とタカ・デ・ポルトガル1回のタイトルに貢献した。
『A Bola』紙によると、移籍はすでに決定しており、ヒュルマンドはマドリードでメディカルチェックを受けた後、一時的にリスボンに戻る予定だ。この訪問で、彼は自身がヨーロッパ屈指の守備的MFに成長するのを支えてくれたチームメイトやコーチ陣に正式に別れを告げる。
ヒュルマンドが長期契約を結ぶ見通し
ヒュルマンド選手の代理人がマドリードに滞在したことをきっかけに、両クラブは最終協議を行った。会合では支払いスケジュールやFIFA連帯メカニズムの配分など残っていた詳細が合意された。デンマーク代表主将のヒュルマンド選手は、2031年6月まで「コルチョネロス」と長期契約を結ぶ。
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シメオネ監督への戦略的な補強
シメオネ監督にとって、ヒュルマンドの獲得は中盤に強固な存在感を加える。 身長185cmのデンマーク人MFは、フィジカルを生かした広い守備範囲とボール保持時の安定感を兼備。スポルティングでキャプテンを務めたリーダーシップも、来季タイトルを狙うアトレティコのロッカールームで不可欠とされている。この移籍でプレミアリーグやセリエAへの噂も収束。直近の移籍市場ではACミランやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されていた。
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