シメオネ監督にとって、ヒュルマンドの獲得は中盤に強固な存在感を加える。 身長185cmのデンマーク人MFは、フィジカルを生かした広い守備範囲とボール保持時の安定感を兼備。スポルティングでキャプテンを務めたリーダーシップも、来季タイトルを狙うアトレティコのロッカールームで不可欠とされている。この移籍でプレミアリーグやセリエAへの噂も収束。直近の移籍市場ではACミランやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されていた。