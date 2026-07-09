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Sporting CP v Villarreal - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

アトレティコ・マドリードが4500万ユーロで合意。モーテン・ヒュルマンドがスポルティングCPからの移籍を完了させるため現地入りした。

移籍情報
モルテン・ヒュルマンド
スポルティングCP
リガポルトガル
アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ

アトレティコ・マドリードはスポルティングCPのキャプテン、モーテン・ヒュルマンドの獲得で合意し、中盤強化へ一歩踏み出した。デンマーク代表の彼は、シメオネ監督率いる新体制の要となる期待だ。

  • デンマークのスター選手について合意に達した

    スポルティングとアトレティコがヒュルマンドの移籍で合意した。27歳のMFは本日スペインへ渡り、メディカルチェック後にラ・リーガ移籍が正式決定する。

    ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は4000万ユーロで、最大500万ユーロのボーナスが付く。

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    リスボンの一時代が終わる

    ヒュルマンドの退団で、エスタディオ・ホセ・アルヴァラーデでの輝かしい3年間が幕を閉じた。加入以来、彼はチームの中軸に成長し、141試合で10ゴール12アシストを記録。リーグ2連覇とタカ・デ・ポルトガル1回のタイトルに貢献した。

    A Bola』紙によると、移籍はすでに決定しており、ヒュルマンドはマドリードでメディカルチェックを受けた後、一時的にリスボンに戻る予定だ。この訪問で、彼は自身がヨーロッパ屈指の守備的MFに成長するのを支えてくれたチームメイトやコーチ陣に正式に別れを告げる。

  • ヒュルマンドが長期契約を結ぶ見通し

    ヒュルマンド選手の代理人がマドリードに滞在したことをきっかけに、両クラブは最終協議を行った。会合では支払いスケジュールやFIFA連帯メカニズムの配分など残っていた詳細が合意された。デンマーク代表主将のヒュルマンド選手は、2031年6月まで「コルチョネロス」と長期契約を結ぶ。

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    シメオネ監督への戦略的な補強

    シメオネ監督にとって、ヒュルマンドの獲得は中盤に強固な存在感を加える。 身長185cmのデンマーク人MFは、フィジカルを生かした広い守備範囲とボール保持時の安定感を兼備。スポルティングでキャプテンを務めたリーダーシップも、来季タイトルを狙うアトレティコのロッカールームで不可欠とされている。この移籍でプレミアリーグやセリエAへの噂も収束。直近の移籍市場ではACミランやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されていた。

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