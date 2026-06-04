エティハドを本拠地とするクラブは、当初の投資額に十分な利益が見込めるなら彼の放出に前向きだ。 シーズン序盤に活躍したものの、この27歳はグアルディオラ監督の下で出場時間が減少。プレミアリーグ直近14試合のうち9試合でベンチ入りしながら出場はなく、2つの決勝でもベンチに留まった。この出場機会の急減で移籍が事実上容認され、売却益は他ポジションの補強に回される見込み。

後任探しは進んでおり、エリオット・アンダーソン獲得の初回オファーはノッティンガム・フォレストに拒否された。レインダースを売却すれば資金が得られ、中盤の枠も空く。



