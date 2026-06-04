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アトレティコ・マドリードが、2025-26シーズン序盤のプレミアリーグで注目されたが現在は活躍が見えないマンチェスター・シティのMFの獲得に熱心だ。
シメオネ監督、オランダの躍動感に注目
Fijachesによると、シメオネ監督は中盤の刷新を希望し、その候補としてレインダースに注目している。オランダ代表の彼は高い評価でマンチェスター・シティに加入したが、今夏適切なオファーがあれば移籍する可能性がある。
マドリードのクラブはシティの反応を見極めるため、6500万ユーロ程度の初オファーを用意しているという。シメオネは、彼の戦術理解と欧州での実績があれば、メトロポリターノでもすぐに適応できると判断している。
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市は退去を命じる準備ができている
エティハドを本拠地とするクラブは、当初の投資額に十分な利益が見込めるなら彼の放出に前向きだ。 シーズン序盤に活躍したものの、この27歳はグアルディオラ監督の下で出場時間が減少。プレミアリーグ直近14試合のうち9試合でベンチ入りしながら出場はなく、2つの決勝でもベンチに留まった。この出場機会の急減で移籍が事実上容認され、売却益は他ポジションの補強に回される見込み。
後任探しは進んでおり、エリオット・アンダーソン獲得の初回オファーはノッティンガム・フォレストに拒否された。レインダースを売却すれば資金が得られ、中盤の枠も空く。
セリエAへの復帰は依然として選択肢の一つである。
アトレティコが獲得へ動き出す一方、イタリアのクラブも関心を示している。レインダースはサン・シーロで好パフォーマンスを残し、マンチェスターでの状況が芳しくない現在も、複数のイタリア強豪が注目する。
戦力再構築中のユヴェントスも、実績ある選手として注目しているという。ただ、本人はラ・リーガでプレーし、シメオネ監督の下でプレーできる可能性に魅力を感じているとの情報もあり、これがアトレティコにとって優位に働く可能性がある。
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ロヒブランコスの戦略的動き
アトレティコにとって、レインダースの獲得は技術とフィジカルを兼ね備えた大きな補強だ。クラブはシメオネのシステムとスタメン起用の約束が、このオランダ人MFを説得できると期待している。
移籍金は6500万ユーロと報じられ、クラブ史上最高額に近い。これは、彼が全盛期のパフォーマンスを取り戻すとクラブが強く信頼している証拠だ。この移籍が実現すれば、レアル・マドリードやバルセロナとの差を縮める大きな一歩となる。