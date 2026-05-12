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アトレティコ・マドリードが巨額移籍金を設定する中、PSGがジュリアン・アルバレスの獲得を画策。
PSGは刷新した攻撃陣の柱としてアルバレスの獲得を狙う。
『ElDesmarque』によると、パリ・サンジェルマン（PSG）は今夏、バルセロナとアルバレスの獲得を争う。ルイス・エンリケ監督は攻撃陣再構築のため、アルゼンチン代表を最優先ターゲットに据える。アルバレスは今季アトレティコ・マドリードで49試合20ゴール9アシストを記録した。
その活躍で欧州の注目を集め、PSGの主要ターゲットとなった。エンリケ監督はアルバレスを軸に3トップを構想。ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアと組み、ブラッドリー・バルコラやデジレ・ドゥエが輪番で加わる見込みだ。
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アトレティコ、2億ユーロの評価額で強硬姿勢
欧州各地から関心が集まっているが、アトレティコはスターFWを安価で放すつもりはない。クラブ首脳は2億ユーロを下回るオファーは検討しないとし、シメオネ監督もアルバレスを長期プロジェクトの要と位置づけている。 マンチェスター・シティから巨額で獲得しただけに、クラブは彼を将来の柱と位置づけている。バルセロナも興味を示すが、財政難でその移籍金を支払うのは難しい。結果として、アトレティコの希望額を出せる現実的なクラブはPSGだけだ。
PSGが以前から関心を寄せていた件を再検討。
PSGは以前、マンチェスター・シティのアルバレス獲得を試みた。 当時、パリでプレーする代表チームメイトに助言を求めたが、反応は思わしくなく、結果としてラ・リーガ挑戦を選びアトレティコへ移籍した。スペインで経験を積んだ今、PSGは再アプローチで異なる結果を得られると期待。カタール資本のバックグラウンドが、交渉を後押しする資金力を裏付けている。
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ワールドカップへの注目が、決定を遅らせる可能性がある
今夏の移籍は遅れる見込みだ。アルバレスは2026年ワールドカップに向けアルゼンチン代表に集中し、その後に去就を決める。マドリードで人気を集めるも、タイトル獲得はならず。アトレティコは国王杯決勝でソシエダに、CL準決勝でアーセナルに敗れた。