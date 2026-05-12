『ElDesmarque』によると、パリ・サンジェルマン（PSG）は今夏、バルセロナとアルバレスの獲得を争う。ルイス・エンリケ監督は攻撃陣再構築のため、アルゼンチン代表を最優先ターゲットに据える。アルバレスは今季アトレティコ・マドリードで49試合20ゴール9アシストを記録した。

その活躍で欧州の注目を集め、PSGの主要ターゲットとなった。エンリケ監督はアルバレスを軸に3トップを構想。ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアと組み、ブラッドリー・バルコラやデジレ・ドゥエが輪番で加わる見込みだ。