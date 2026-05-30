アトレティコ・マドリードがラミネ・ヤマル、ラフィーニャ、ペドリを獲得と報じられる一方、同クラブはジュリアン・アルバレスを巡る中傷キャンペーンを理由にバルセロナに異例の反撃に出た。

このキャンペーンはネットですぐに話題となり、夏にアルヴァレスがバルセロナへ移籍するという報道が続く中、アトレティコの対応の一環となった。クラブはSNSで強い口調の声明を出し、「この偽投稿は5分で作った。現実さえ変えられる時代だ」と述べた。 特にバルサに関する情報は鵜呑みにしないでください。

また、バルセロナSDがブラジルで当クラブのスカウトに参加するとの報道は事実無根だ。我々は選手への執拗な中傷に耐えてきた。

計算されたリーク、フェイクニュース、侮辱、でっち上げ報道、試合前の電話……それでも我々は審判副会長を雇うことも、政治的便宜で選手登録することもない。リスペクトと価値観を忘れないでほしい。」







