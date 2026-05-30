このキャンペーンはネットですぐに話題となり、夏にアルヴァレスがバルセロナへ移籍するという報道が続く中、アトレティコの対応の一環となった。クラブはSNSで強い口調の声明を出し、「この偽投稿を作るのに5分しかかからなかった。現実も改変される時代だ」と述べた。 特にバルサに関する情報は鵜呑みにしないでください。

また、FCバルセロナのスポーツディレクターにブラジル市場でのスカウトチーム参加を打診したという報道は事実無根である。アトレティコ・デ・マドリードがそんなことをするはずがない。しかしここ数か月、我々は特定の選手に対する執拗な中傷キャンペーンにさらされてきた。

計算されたリーク、フェイクニュース、侮辱、でっち上げ報道、試合前の電話……それでも我々は審判副会長を雇うことも、政治的便宜で選手登録することもない。リスペクトと価値観を忘れないでほしい。」







