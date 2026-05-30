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アトレティコ・マドリードがラミネ・ヤマル、ラフィーニャ、ペドリの獲得を発表。さらに同クラブは、ジュリアン・アルバレスを巡る中傷キャンペーンを理由にバルセロナに反撃した。
アトレティコ、バルセロナ移籍の噂に反論
アトレティコ・マドリードは金曜日、バルセロナのラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ペドリが自軍ユニフォームを着た加工画像を投稿し、SNSでユニークなキャンペーンを行った。 これはアルバレスのバルサ移籍報道を揶揄する狙いだった。さらにクラブは、バルサの3人へ皮肉な「オファー」も提示。ヤマルにはコンサートチケット、年間会員権、ひまわりの種を提案し、自軍の移籍噂が非現実的だと強調した。
アトレティコはバルセロナがアルバレスを狙っていると非難した。
このキャンペーンはネットですぐに話題となり、夏にアルヴァレスがバルセロナへ移籍するという報道が続く中、アトレティコの対応の一環となった。クラブはSNSで強い口調の声明を出し、「この偽投稿を作るのに5分しかかからなかった。現実も改変される時代だ」と述べた。 特にバルサに関する情報は鵜呑みにしないでください。
また、FCバルセロナのスポーツディレクターにブラジル市場でのスカウトチーム参加を打診したという報道は事実無根である。アトレティコ・デ・マドリードがそんなことをするはずがない。しかしここ数か月、我々は特定の選手に対する執拗な中傷キャンペーンにさらされてきた。
計算されたリーク、フェイクニュース、侮辱、でっち上げ報道、試合前の電話……それでも我々は審判副会長を雇うことも、政治的便宜で選手登録することもない。リスペクトと価値観を忘れないでほしい。」
アトレティコが断固たる姿勢を示す
バルセロナへの移籍噂が絶えないが、アトレティコはアルバレスの売却を否定。クラブは買い手を牽制するため、このアルゼンチン代表に1億3000万ポンドの評価額を提示。マドリード側は、噂が市場価値を下げ、選手に圧力をかける狙いがあると見ている。
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緊迫した夏の戦いが待ち受けている
スペインサッカーの夏の移籍市場は7月1日に始まる。アトレティコはアルバレスを残留させると表明し、今後の憶測にも反論する構えだ。バルセロナはコメントしていない。両クラブの緊張は高まり、今夏は激戦の移籍市場になりそうだ。