アトレティコ・マドリードがモハメド・サラーを最優先ターゲットに。ディエゴ・シメオネ監督は「今夏最大の補強」を狙う。

報道によると、マドリードのクラブ首脳陣は、このウイングの実績、リーダーシップ、勝利への強い意志に深い感銘を受けている。33歳の彼は、攻撃陣を率い、欧州の舞台で大きな責任を担うのに最適な選手と見なされている。シメオネ監督は、アンフィールドで9シーズンを過ごし、今もトップフォームを維持するこのプレミアリーグのレジェンドの加入を「今夏最大の補強」と位置づけている。