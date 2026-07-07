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アトレティコ・マドリードがモハメド・サラーを最優先ターゲットに。ディエゴ・シメオネ監督は「今夏最大の補強」を狙う。
スペインの強豪クラブがサラーに注目
スペインメディア「Fichajes」によると、アトレティコはサラーを最優先ターゲットに据え、移籍市場に波乱を巻き起こす覚悟だ。グリーズマンの退団を受け、クラブはエジプト代表主将を理想の後継者と見なし、競争力回復を狙う。サラーはフリーエージェントだが、アトレティコは彼を説得するため、多額の年俸を用意する必要がある。
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エリートとしての勝利へのメンタリティが求められる。
報道によると、マドリードのクラブ首脳陣は、このウイングの実績、リーダーシップ、勝利への強い意志に深い感銘を受けている。33歳の彼は、攻撃陣を率い、欧州の舞台で大きな責任を担うのに最適な選手と見なされている。シメオネ監督は、アンフィールドで9シーズンを過ごし、今もトップフォームを維持するこのプレミアリーグのレジェンドの加入を「今夏最大の補強」と位置づけている。
シメオネ監督、攻撃の鋭さを求める
シメオネ監督の下でプレーするサラーは、狭いスペースでの創造性が求められるアタッキング陣に即座に好影響をもたらすと期待されている。一方、サラー自身もスペイン1部の雰囲気を体験し、欧州での競争力を維持したいと強く望んでいるという。この移籍は、来シーズンも国内タイトルとチャンピオンズリーグで結果を残すために不可欠だ。
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熾烈な看板レースがさらに激化
サウジアラビアのクラブから巨額オファーが続くサラーに対し、アトレティコは急ぎ契約条件をまとめる必要がある。ロヒブランコスのスカウトと経営陣は、彼をマドリードへ招へいするため魅力的な契約案を準備中だ。プレシーズン開始前に、シメオネ監督自らが交渉の要となる。
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