負傷でスタンドから観戦していたラフィーニャは、主審クレメント・ターピンの判定に怒りを示した。ホームチームへの警告が少ないこと、ダニ・オルモのPKが認められなかったことに不満を露わにした。これはクラブとUEFAの間の1週間にわたる緊張関係を受けた発言だ。

試合後、ラフィーニャは「この試合は盗まれた。主審の判定は信じられない。アトレティコのファウルは多かったが警告がなかった」と語った。

1つのミスなら人間だから仕方ないが、同じことが別の試合でも起こるのか。私たちはよくやったが、この対戦は奪われた。勝つために3倍の努力をしなくてはならないのは本当に苦しい。なぜ審判がバルサの進出をこれほど恐れるのか、理解したい。