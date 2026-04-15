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アトレティコ・マドリードがハンス・フリック率いるバルセロナをCLから敗退させた後、ラフィーニャは審判が「勝利を奪った」と怒りを露わにした。
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若手が退場を止められず
バルセロナはCLノックアウトステージでクラブ史上最年少の先発を起用したが、準々決勝で敗退しその記録は影を潜めた。ラミン・ヤマルとフェラン・トーレスの早期得点は2試合合計を同点にしたものの、アデモラ・ルックマンの決勝点でディエゴ・シメオネ率いるチームが準決勝へ進んだ。 ガルシアがプロフェッショナルファウルで退場し、延長戦へは持ち込めず、フリック率いるバルサの夜はお預けとなった。
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ラフィーニャが審判への怒りを爆発させる
負傷でスタンドから観戦していたラフィーニャは、主審クレメント・ターピンの判定に怒りを示した。ホームチームへの警告が少ないこと、ダニ・オルモのPKが認められなかったことに不満を露わにした。これはクラブとUEFAの間の1週間にわたる緊張関係を受けた発言だ。
試合後、ラフィーニャは「この試合は盗まれた。主審の判定は信じられない。アトレティコのファウルは多かったが警告がなかった」と語った。
1つのミスなら人間だから仕方ないが、同じことが別の試合でも起こるのか。私たちはよくやったが、この対戦は奪われた。勝つために3倍の努力をしなくてはならないのは本当に苦しい。なぜ審判がバルサの進出をこれほど恐れるのか、理解したい。
- AFP
フリック監督、選手たちの姿勢を「誇りに思う」
選手たちが審判に気を取られる間も、データはチャンスを逃し守備が機能しなかったことを示していた。バルセロナはチャンピオンズリーグで15試合連続無失点を達成できなかった史上初のスペインチームとなった。期待得点や枠内シュート数では上回っていたが、バルサは第1戦のビハインドを覆せなかった。
この結果についてフリック監督は「素晴らしい前半だった。もっと得点を重ねるべきだった。2試合を通じて準決勝に進む価値はあったが、結果を受け入れるしかない。選手たちのメンタリティと姿勢には誇りを持っている」と語った。
次の目標はラ・リーガ制覇だ。まだ道半ばだが、終わっていない。 まだ試合は残っているし、今日のようなプレーを続けなければならない。今は失望している。当然だ。チャンピオンズリーグ制覇は大きな夢だ。改善点を学び、若いチームは来季成長する。皆が失望しているのは分かっている。私も失望している。それがサッカーであり、人生だ。我々は立ち直らなければならない。」
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注目はラ・リーガへ
欧州カップ戦とコパ・デル・レイが終了し、バルセロナは2年連続のリーガ・エスパニョーラ制覇へ残り7試合、9ポイント差で首位を走る。フリック監督は来週水曜、スポティファイ・カンプ・ノウでのセルタ・ビーゴ戦で優勝争いを再開。この敗戦が勢いを止めないよう、若手の力をタイトルへ結びつける必要がある。