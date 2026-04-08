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アトレティコ・マドリードがバルセロナを破り、20年ぶりの勝利。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、10人となったホームチームをチャンピオンズリーグで下した。
シメオネがカンプ・ノウの呪いを打ち破る
20年近く、カンプ・ノウはアトレティコ・マドリードにとって苦境の舞台だった。しかし水曜夜、その長い遠征無勝利の時代は幕を閉じた。試合前まで全大会で25戦未勝利。最後の勝利は2006年2月、ペペ・ムルシア監督時代のことだった。
シメオネ監督は就任後、バルセロナでの勝利がなく、この結果の重要性は計り知れない。序盤のホームチームの猛攻を凌いだアトレティコは、数的優位を生かし、スペイン勢同士の欧州対決の勢力図を変えた。
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クバルシの解任が情勢を一変させた
前半終了間際、10代のDFパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへのファウルで退場し、試合の流れは一変した。この退場で彼はCL史上初めて2度の退場処分を受けた10代選手となった。ハンス・フリック率いるチームは、世界屈指の守備陣を相手に苦しい展開に立たされた。
直後のフリーキックでアルバレスが即座にネットを揺らし、アトレティコが1－0で前半を折り返した。バルセロナは後半、同点を目指し奮闘したが、10人での戦いが響き、アトレティコにペースを握られた。
ソルロスが決着をつけた
バルセロナが反撃を試みる中、アトレティコは冷静にカウンターを繰り出し、2-0で完勝した。途中出場のソルロートがダメ押し弾を記録。この結果、メトロポリターノでの第2戦を前にシメオネ率いるチームに余裕が生まれた。
この勝利で、アトレティコはチャンピオンズリーグの同国アウェー戦で初勝利。5度敗れていたスペイン勢アウェー戦でも、6度目の挑戦でついに突破した。
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ロヒブランコスにとって歴史は繰り返す
アトレティコは過去2度、チャンピオンズリーグ準々決勝でバルセロナを破り、シメオネ監督の下、決勝に進んだ。今回も2点のリードでホームの第2戦を迎え、準決勝進出へ大きく前進した。
まだ半分終わっただけだが、ファンは4度目の決勝進出と、これまで逃してきたトロフィーを手にできると夢見ている。2点リードとホームの第2戦を控えるアトレティコは、準決勝進出の最有力候補だ。