アトレティコ・マドリードがバルセロナを破り、20年ぶりの勝利。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、10人となったホームチームをチャンピオンズリーグで下した。

20年近く、カンプ・ノウはアトレティコ・マドリードにとって苦境の舞台だった。しかし水曜夜、その長い遠征無勝利の時代は幕を閉じた。試合前まで全大会で25戦未勝利。最後の勝利は2006年2月、ペペ・ムルシア監督時代のことだった。

シメオネ監督は就任後、バルセロナでの勝利がなく、この結果の重要性は計り知れない。序盤のホームチームの猛攻を凌いだアトレティコは、数的優位を生かし、スペイン勢同士の欧州対決の勢力図を変えた。