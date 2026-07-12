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Julian AlvarezGetty Images
Khaled Mahmoud

翻訳者：

アトレティコ・マドリードがバルセロナとの交渉を拒否する中、アーセナルはプレシーズン開始前にジュリアン・アルバレスの移籍を成立させようとしている。

移籍情報
フリアン・アルバレス
アーセナル
プレミアリーグ
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アルゼンチン
ワールドカップ
ラ・リーガ

アーセナルはアトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレス獲得を急いでいる。ミケル・アルテタ監督はプレシーズン開始前に攻撃の補強を済ませたい考えだ。アーセナルは、アトレティコがアルゼンチン代表アルバレスをバルセロナへ売却することに強硬な姿勢を示していることを好機と捉えている。

  • アーセナル、アルテタ監督の最優先補強候補へ動き

    英紙『インディペンデント』によると、アーセナルはプレシーズンキャンプ開始前にこのフォワードをチームに組み込むため、移籍のタイミングが極めて重要だ。 アルヴァレスは直近の国際舞台で評価をさらに上げた。W杯準々決勝スイス戦では延長戦で決勝弾を記録し、3－1の勝利に貢献。その一撃は、昨季の優勝争いに貢献するとアーセナルが期待する実力を示した。




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    アトレティコがバルセロナとレアル・マドリードを阻止

    アトレティコ・マドリードは、ラ・リーガのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードによるアルバレス獲得の動きを拒否した。両クラブとの関係は悪化しており、アトレティコはSNSで不満を表明している。

    メトロポリターノ首脳陣は、両クラブが選手を動揺させるため公然と「工作」していると受け止め、強い憤りを感じている。この強硬姿勢により、アーセナルへの移籍道は事実上開かれた。アトレティコはスペイン国外クラブへの売却には前向きで、アルヴァレスが今季全49試合で20ゴール9アシストと活躍したことも後押ししている。 英紙『インディペンデント』は、パリ・サンジェルマンも関心を示したが、具体的な交渉ではなく様子見の段階と伝えている。そのため、アーセナルが最有力候補となっている。

  • 1億ポンドの価格を巡る交渉

    英紙『インディペンデント』によると、アーセナルはアルゼンチン代表の評価額を9000万ポンド超に上げることに消極的だ。一方、アトレティコ・マドリードは1億ポンド超を要求。この評価額差を埋めることが、アーセナル経営陣の最優先課題となる。

    交渉を担当するアーセナルSDアンドレア・ベルタ氏は、古巣との交渉という特殊な立場にある。彼がアトレティコで築いた関係が妥協点を見出す鍵となるが、スペインのクラブは依然として優位だ。 アーセナルは、プレミアリーグで実績のあるこのフォワードの獲得に意欲的だ。

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    アーセナルもロジャース選手に関心を示している

    アルバレス獲得は、アーセナルが今夏進める補強の一環に過ぎない。アトレティコのスターへの注目が高いが、クラブはイングランド代表でアストン・ヴィラ所属のMFモーガン・ロジャースの獲得も狙う。この交渉もワールドカップによる実務課題で遅れている。大会中は選手やスタッフが代表に招集され、欧州の移籍市場は一時停滞しているからだ。