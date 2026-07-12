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アトレティコ・マドリードがバルセロナとの交渉を拒否する中、アーセナルはプレシーズン開始前にジュリアン・アルバレスの移籍を成立させようとしている。
アーセナル、アルテタ監督の最優先補強候補へ動き
英紙『インディペンデント』によると、アーセナルはプレシーズンキャンプ開始前にこのフォワードをチームに組み込むため、移籍のタイミングが極めて重要だ。 アルヴァレスは直近の国際舞台で評価をさらに上げた。W杯準々決勝スイス戦では延長戦で決勝弾を記録し、3－1の勝利に貢献。その一撃は、昨季の優勝争いに貢献するとアーセナルが期待する実力を示した。
- AFP
アトレティコがバルセロナとレアル・マドリードを阻止
アトレティコ・マドリードは、ラ・リーガのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードによるアルバレス獲得の動きを拒否した。両クラブとの関係は悪化しており、アトレティコはSNSで不満を表明している。
メトロポリターノ首脳陣は、両クラブが選手を動揺させるため公然と「工作」していると受け止め、強い憤りを感じている。この強硬姿勢により、アーセナルへの移籍道は事実上開かれた。アトレティコはスペイン国外クラブへの売却には前向きで、アルヴァレスが今季全49試合で20ゴール9アシストと活躍したことも後押ししている。 英紙『インディペンデント』は、パリ・サンジェルマンも関心を示したが、具体的な交渉ではなく様子見の段階と伝えている。そのため、アーセナルが最有力候補となっている。
1億ポンドの価格を巡る交渉
英紙『インディペンデント』によると、アーセナルはアルゼンチン代表の評価額を9000万ポンド超に上げることに消極的だ。一方、アトレティコ・マドリードは1億ポンド超を要求。この評価額差を埋めることが、アーセナル経営陣の最優先課題となる。
交渉を担当するアーセナルSDアンドレア・ベルタ氏は、古巣との交渉という特殊な立場にある。彼がアトレティコで築いた関係が妥協点を見出す鍵となるが、スペインのクラブは依然として優位だ。 アーセナルは、プレミアリーグで実績のあるこのフォワードの獲得に意欲的だ。
- Getty Images Sport
アーセナルもロジャース選手に関心を示している
アルバレス獲得は、アーセナルが今夏進める補強の一環に過ぎない。アトレティコのスターへの注目が高いが、クラブはイングランド代表でアストン・ヴィラ所属のMFモーガン・ロジャースの獲得も狙う。この交渉もワールドカップによる実務課題で遅れている。大会中は選手やスタッフが代表に招集され、欧州の移籍市場は一時停滞しているからだ。
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