アトレティコ・マドリードがバルセロナとの交渉を拒否する中、アーセナルはプレシーズン開始前にジュリアン・アルバレスの移籍を成立させようとしている。

アトレティコ・マドリードは、ラ・リーガのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードによるアルバレス獲得の動きを拒否した。両クラブとの関係は悪化しており、アトレティコはSNSで不満を表明している。

メトロポリターノ首脳陣は、両クラブが選手を動揺させるため公然と「工作」していると受け止め、強い憤りを感じている。この強硬姿勢により、アーセナルへの移籍道は事実上開かれた。アトレティコはスペイン国外クラブへの売却には前向きで、アルヴァレスが今季全49試合で20ゴール9アシストと活躍したことも後押ししている。 英紙『インディペンデント』は、パリ・サンジェルマンも関心を示したが、具体的な交渉ではなく様子見の段階と伝えている。そのため、アーセナルが最有力候補となっている。