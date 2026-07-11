アトレティコは公式声明で、ヒュルマンドの獲得を発表した。声明では「フィジカル、ボール奪取、ゲームセンスに秀でた27歳の右利き守備的MFで、先読みとパス能力も高い」と紹介した。

クラブは公式声明で「アトレティコ・デ・マドリードとスポルティングCPはヒュルマンドの移籍で合意し、彼は2031年6月30日まで当クラブと契約した」と発表。27歳の右利き守備的MFは、フィジカル、ボール奪取、試合を読む力に優れ、それらが予測とパス能力を高めている。 ヒュルマンド、ようこそ！」







