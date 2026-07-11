AFP
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アトレティコ・マドリードがスポルティングCPからモーテン・ヒュルマンドを4000万ユーロで獲得と正式発表。
アトレティコ、長期ターゲットのMFを獲得
アトレティコはスポルティングからヒュルマンドを獲得すると正式発表した。移籍金は4000万ユーロで、2031年6月30日までの契約にサインした。 27歳の同選手加入により、アトレティコは守備的MFの戦力を強化する。クラブはウルブズのジョアン・ゴメスらも候補に挙げていたが、最終的にスポルティングの主将獲得を決断した。
アトレティコがヒュルマンドの資質を称賛
アトレティコは公式声明で、ヒュルマンドの獲得を発表した。声明では「フィジカル、ボール奪取、ゲームセンスに秀でた27歳の右利き守備的MFで、先読みとパス能力も高い」と紹介した。
クラブは公式声明で「アトレティコ・デ・マドリードとスポルティングCPはヒュルマンドの移籍で合意し、彼は2031年6月30日まで当クラブと契約した」と発表。27歳の右利き守備的MFは、フィジカル、ボール奪取、試合を読む力に優れ、それらが予測とパス能力を高めている。 ヒュルマンド、ようこそ！」
実績あるリーダーがシメオネ監督率いるチームに加入
ヒュルマンドはFCコペンハーゲンのユース出身で、オーストリアのアドミラ・ヴァッカーでプロデビュー。2021年にレッチェに移籍し、セリエA昇格に貢献して23歳でクラブ最年少キャプテンに就任（セリエA史上2番目の若さ）。
その後スポルティングで141試合に出場し、主将としてリーグ2回、カップ1回の優勝に貢献した。2023年9月にデンマーク代表デビュー。通算27試合に出場している。彼の加入でアトレティコの中盤はコケ、パブロ・バリオス、ジョニー・カルドソとの競争が激化。シメオネ監督には守備の新たなオプションが加わった。
- Getty Images Sport
ヒュルマンド、アトレティコでの生活に備える
ヒュルマンドはすでにアトレティコの施設を視察し、すぐに新チームメイトと合流してプレシーズントレーニングに参加する。国内リーグと欧州大会へ備えるチームでは、シメオネ監督の下で主力争いが予想される。クラブは、彼がデンマーク、オーストリア、イタリア、ポルトガルで積んだ経験がリーガ適応を助けると期待している。
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