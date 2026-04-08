アトレティコ・マドリードがカンプ・ノウで10人のバルセロナを破り、チャンピオンズリーグ準々決勝の主導権を握った。

スペイン勢同士の欧州カップ戦。バルセロナはホームのカンプ・ノウで優位に立とうと攻勢を強めた。ハンス・フリック監督率いるチームは序盤からスピードと正確さを備えたパスでアトレティコ・マドリードを押し込む。ラッシュフォードとヤマルが鋭いドリブルで何度も守備を脅かした。

しかし41分、状況は一変。好調の若手DFパウ・クバルシが激しいタックルで一度はイエローを受けたが、VARチェックの結果、レッドに切り替わり退場。バルサは後半を10人で戦うことになった。