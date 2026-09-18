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アトレティコ・マドリーのファンが実現しなかったバルセロナ移籍をめぐって怒りを募らせる中、ヤン・オブラクがフリアン・アルバレスを擁護
ロッカールームは敵意を意に介していない
正GKでクラブキャプテンのオブラクは、2026年夏にバルセロナへの移籍を強行しようとしたことでサポーターから激しい怒りを浴びたアルバレスを擁護した。アトレティコ・マドリー首脳陣はカタルーニャの強豪との交渉を断固として阻止し、レアル・マドリーからの1億5000万ユーロのオファーを拒否した上で、5億ユーロの契約解除条項を譲らない姿勢を示した。一方で、このアルゼンチン代表はアーセナルやマンチェスター・シティへの別ルートを拒否したものの、チームの上級リーダー陣がロッカールームは引き続き完全に彼を支持するようにした。
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GKが全面支持を約束
この週末にエスタディオ・メトロポリターノで行われる近隣クラブ、レアルとの大一番を前に、クラブの「メディアデー」でスロベニア人GKが報道陣の取材に応じた。
アルゼンチン代表FWの状況について直接問われると、同選手は次のように強調した。「選手として、そしてキャプテンとして、私たちはフリアンの状況を、すでに過去のものとして受け止めている。彼は私たちとともにいるし、私たちは彼を支えている。彼は全力を尽くしており、すでにいくつかの試合で自分にできるすべてを出してきた。彼がここにいる限り、自分のすべてを100パーセントささげ、このクラブに可能な限り最高の結果をもたらすためにあらゆることをするはずだと確信している」
タイトル獲得への野心が依然として最優先だ
同じ街を本拠地とするライバルとの一戦を前に、主将はピッチ外の雑音がタイトル獲得への歩みを妨げることはないと強調した。この試合特有の熱量を楽しんでいるとし、「ダービーはいつだってダービーだ。誰だってこういう試合でプレーしたいものだ」と語った。
また、チームの一切妥協しない姿勢を強調し、こう付け加えた。「自分にとって最初のダービーから、考え方は常に勝つことだった。ピッチにすべてを置いてきて、少しでもいいプレーをしてチームの力になりたいと思っている。今回もそれは何も変わらない」
そして、国内最高のタイトルを見据え、最後にこう締めくくった。「自分たちはラ・リーガ優勝を目指して戦う。マドリーやバルサのようなビッグクラブだけでなく、アスレティック、ビジャレアル、ベティスとも争っている。毎年戦う以上、勝ちたいと思っている。自分たちはただトップ4で終えるために戦っているわけではない。狙っているのはタイトルだ。ただ、ラ・リーガはとても長い。良い時も悪い時もあるし、物事が思いどおりにいかない時期もある。それでも信じなければならない」
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熾烈なダービーが実力を試す
ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリーは、リーガの開幕6試合で13ポイントを積み上げ、順位表で4位につけている。現在2位で、勝ち点2差をつけているレアル・マドリーをホームに迎えるにあたり、勝ち点3の確保は急務となっている。このダービー決戦は、秋のインターナショナルブレークによって国内での戦いが中断する前に、ホームチームにとって重要な試金石となる。
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