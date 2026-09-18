同じ街を本拠地とするライバルとの一戦を前に、主将はピッチ外の雑音がタイトル獲得への歩みを妨げることはないと強調した。この試合特有の熱量を楽しんでいるとし、「ダービーはいつだってダービーだ。誰だってこういう試合でプレーしたいものだ」と語った。

また、チームの一切妥協しない姿勢を強調し、こう付け加えた。「自分にとって最初のダービーから、考え方は常に勝つことだった。ピッチにすべてを置いてきて、少しでもいいプレーをしてチームの力になりたいと思っている。今回もそれは何も変わらない」

そして、国内最高のタイトルを見据え、最後にこう締めくくった。「自分たちはラ・リーガ優勝を目指して戦う。マドリーやバルサのようなビッグクラブだけでなく、アスレティック、ビジャレアル、ベティスとも争っている。毎年戦う以上、勝ちたいと思っている。自分たちはただトップ4で終えるために戦っているわけではない。狙っているのはタイトルだ。ただ、ラ・リーガはとても長い。良い時も悪い時もあるし、物事が思いどおりにいかない時期もある。それでも信じなければならない」