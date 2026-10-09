この騒動は、そのFWが2026年ワールドカップでのアルゼンチン対オーストリア戦の勝利後、公然と退団の意思を口にしたことで一気に加速した。「みんなにとって最善なのは移籍だ」

アトレティコ首脳陣はこの発言に一切妥協しない姿勢を取り、バルセロナからのあらゆるアプローチを拒否した。報道によれば、カタルーニャ勢は1億ユーロを提示したものの、アトレティコは5億ユーロの契約解除金満額を求め、交渉の扉を閉ざした。