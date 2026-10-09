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アトレティコ・マドリーのスター、フリアン・アルバレスが、バルセロナ移籍失敗を受けて長年の代理人と決別
FWが代理人と決別
『TyC Sports』の報道によると、アルゼンチン代表FWは、夏の移籍市場でカンプ・ノウ行きが破談となった後、イダルゴとのパートナーシップを正式に解消した。今回の決断により、リーベル・プレートでの下積み時代からマンチェスター・シティ在籍期まで、およそ10年にわたって続いた仕事上の関係に終止符が打たれた。代理人と袂を分かつことは、このFWがクラブ内の緊張を和らげ、アトレティコ・マドリーへの忠誠を改めて示そうとする明確な試みを意味している。
公の発言が首脳陣の怒りを招く
この騒動は、そのFWが2026年ワールドカップでのアルゼンチン対オーストリア戦の勝利後、公然と退団の意思を口にしたことで一気に加速した。「みんなにとって最善なのは移籍だ」
アトレティコ首脳陣はこの発言に一切妥協しない姿勢を取り、バルセロナからのあらゆるアプローチを拒否した。報道によれば、カタルーニャ勢は1億ユーロを提示したものの、アトレティコは5億ユーロの契約解除金満額を求め、交渉の扉を閉ざした。
首脳陣が取り巻きに責任を向ける
クラブの姿勢は、最高経営責任者のミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが8月にMovistarのインタビューでそのFWの周囲の関係者を公然と非難し、「彼を誤った方向に導き、混乱させた責任のある人々がいた」と述べたことで、より明確になった。
取締役会のメンバーは、退団への動きは選手本人ではなく外部の代理人側によって主導されたものだと主張し続けた。この騒動により、彼がスペインの首都にとどまる中で、サポーターとの関係には目に見える緊張が生じた。
- Getty Images Sport
シメオネ体制下で調子を探る
アトレティコは土曜日、ラ・リーガでアラベスとのアウェー戦に臨み、国内での戦いを再開する。今季序盤に体調不良で練習を欠席していたアルバレスは、ディエゴ・シメオネ監督の下で4試合に出場しているものの、リーグ戦85分間でゴールもアシストも記録していない。このFWは現在、クラブで定期的な出場機会を確保し、最高のコンディションを取り戻すことに集中している。
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