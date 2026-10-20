セレソは審判団をすぐさま擁護し、ミスは人間が関わるスポーツにはつきものだとの考えを示した。審判は複数の角度からのテレビ映像を確認できないまま瞬時に判断を迫られるのだから、絶えず非難するのではなく支えるべきだと主張。同リーグの他の主要クラブが最近のVAR介入に不満を抱き、しばしば強い言葉で批判しているのとは対照的な姿勢だ。

「審判を支えなければならないと思う。見えていなければ、審判も間違えるからだ」とセレソは付け加えた。この考えが問われたのは、レアル・マドリーとビジャレアルの対戦でアルダ・ギュレルが関わった物議を醸す場面について質問されたときだ。セレソは「私にははっきり見えたが、審判には見えなかったのかもしれない。見えていれば笛を吹いたと確信している。見えていなかったのなら、笛を吹かなかったのはそのためだと思う」と明言した。