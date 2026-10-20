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アトレティコ・マドリーのエンリケ・セレソ会長、審判を巡るレアル・マドリーとラ・リーガの対立で和解を呼びかけ
セレソ、経営陣内の対立が続く中で冷静な対応を呼びかけ
スペインサッカー界では最近、審判の判定の質を巡ってレアル・マドリーとリーグ運営組織の対立が深まっている。アトレティコ・マドリーが欧州でシュトゥットガルトと対戦するのを前に、ドイツで語ったセレソ会長は、現在の雰囲気がサッカーに悪影響を及ぼしているとの考えを明確にした。また、責任ある立場の人々には率先して手本を示し、ここ数週間で激化した緊張を和らげる責任があると強調した。
『COPE』によると、アトレティコ・マドリーの会長は「サッカー界全般において、争いがあってはならない。ましてや幹部同士ならなおさらだ」と説明した。一方で、対立の沈静化を呼びかけながらも、審判の判定に対する不満はどのクラブにもあると認め、「私たちは皆、あらゆることに文句を言うものだろう？ 私たちも不満を口にしてきたし、おそらくこれからも言い続けるだろう」と付け加えた。
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審判団を支持
セレソは審判団をすぐさま擁護し、ミスは人間が関わるスポーツにはつきものだとの考えを示した。審判は複数の角度からのテレビ映像を確認できないまま瞬時に判断を迫られるのだから、絶えず非難するのではなく支えるべきだと主張。同リーグの他の主要クラブが最近のVAR介入に不満を抱き、しばしば強い言葉で批判しているのとは対照的な姿勢だ。
「審判を支えなければならないと思う。見えていなければ、審判も間違えるからだ」とセレソは付け加えた。この考えが問われたのは、レアル・マドリーとビジャレアルの対戦でアルダ・ギュレルが関わった物議を醸す場面について質問されたときだ。セレソは「私にははっきり見えたが、審判には見えなかったのかもしれない。見えていれば笛を吹いたと確信している。見えていなかったのなら、笛を吹かなかったのはそのためだと思う」と明言した。
シメオネと欧州の夢
アトレティコ・マドリー自身の目標に話題を移すと、セレソはクラブのアイデンティティーを体現する存在だと考えるディエゴ・シメオネの功績を称えた。アルゼンチン人監督の下、メトロポリターノでは前例のない安定と成功が続いている。ただ、シメオネがまだ手にしていない主要タイトルがチャンピオンズリーグだ。セレソは、現在のチームがエル・チョロの指揮の下でその最後の壁を乗り越え、欧州の頂点に立つことを願っている。
「ディエゴはすべてを証明してきた監督だ。我々のクラブであらゆることを成し遂げた。残されているのは、実質的にチャンピオンズリーグ優勝だけだ」とセレソは語った。
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終盤戦に向けた楽観的な見方
クラブがシュトゥットガルト戦に向けて準備を進める中、セレソ会長は、決勝進出の望みをつなぐにはアウェーで好結果を収める必要があると強調した。現在のチームを「素晴らしいチーム」と評し、厳しい日程が続く中での集中力を称えた。
会長は発言の最後に、シーズン終了時のトロフィー授与を見据えた。「我々は良い形でシーズンを終え、望んでいるものを手にする。それはタイトルと勝利だ」と語った。
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