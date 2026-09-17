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アトレティコ・マドリーとの確執とバルセロナ移籍の混乱を受け、フリアン・アルバレスが長年の代理人と決別へ
夏の騒動の末、緊張が限界に達する
アルバレスを巡る長期化した移籍騒動の余波は、舞台裏での大きな変化として表れ始めている。『Onda Cero』の報道によると、このアルゼンチン代表は長年の代理人フェルナンド・イダルゴと袂を分かつことを真剣に検討しているという。イダルゴはこのFWのキャリアを通じて代理人を務めてきたが、選手本人、アトレティコ・マドリー、そして移籍先候補のバルセロナの間で最近生じた軋轢により、両者の信頼関係は崩れたと伝えられている。
アルバレスはすでに、元パリ・サンジェルマンのスター選手ハビエル・パストーレが運営する代理店「ジ・エレガント・ゲーム」と予備的な話し合いを行ったともされている。同代理店はアルバレスの親友であり、アルゼンチン代表のチームメートでもあるエンソ・フェルナンデスも担当しており、それがこのストライカーにとってスムーズな移行につながる可能性がある。
- AFP
アトレティコ首脳陣、印象操作に責任転嫁か
メトロポリターノ内部では、首脳陣がアルバレスの現在の代理人を公然と批判することをためらっていない。クラブは、バルセロナ移籍の可能性を巡る混乱と、その後の契約交渉で生じた摩擦が、外部からの影響によってさらに悪化したとみている。アトレティコ・マドリーのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンは、とりわけこの状況について強い口調で語り、移籍市場が最も混乱していた時期に選手がどのように扱われていたかに懸念を示した。フリアン・アルバレスは、アトレティコ・マドリーとバルセロナを巻き込んだ緊張の夏を経て、代理人フェルナンド・イダルゴとの決別を検討している。
この件について語ったアトレティコの幹部は、選手の精神状態と周囲の人間が果たした役割について、遠慮なく評価を下した。ヒル・マリンは「フリアンは本当にひどい状態にある。彼を欺き、混乱させることを自らの役目のようにしてきた人々がいた」と述べた。
選手の身内からの圧力
アルバレスは現在、アトレティコ・マドリーで深刻な危機の渦中にあり、クラブのファンベースとの関係は決裂寸前に達している。大きな期待を背負って加入したにもかかわらず、このアルゼンチン人FWは移籍を望んでいるとみられることを受け、最近はサポーターから激しいブーイングや口笛を浴びている。張り詰めたボディーランゲージ、ピッチ上で見せる不満、そしてベンチスタートとなった際にそのまま足早にトンネルへ引き揚げる習慣が、チーム内に大きな摩擦を生んでおり、ディエゴ・シメオネ監督にはこのストライカーを再びチームに溶け込ませるうえで、戦術面でも感情面でも極めて大きな課題が突きつけられている。
最終決定はまだ下されていないものの、『ムンド・デポルティーボ』によれば、アルバレスに近い関係者は以前から、このアルゼンチン代表に変化を起こすよう促してきたという。激動の時期において、イダルゴがこのFWのキャリアやピッチ外の事柄を適切に扱えていないと考えているためだ。
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重要なマドリード・ダービーを前にインパクト不足
アルバレスは、続く不透明な状況の中で出場機会の確保に苦しんでおり、今季ここまでアトレティコ・マドリーでは全公式戦でわずか3試合の出場にとどまっている。この低調な期間におけるアルゼンチン代表の唯一の直接的な得点関与はチャンピオンズリーグで、リヴァプールに1-2で敗れた試合で1アシストを記録した。
こうしたピッチ外での騒動は、アトレティコが日曜のダービーで宿敵レアル・マドリーをホームに迎えるこのタイミングにおいて、微妙な時期に起きている。シメオネ監督のチームは現在、勝ち点13でラ・リーガ3位につけており、2位レアル・マドリーとの差はわずか2ポイント。街のライバルとの差を縮めようとしている。
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