アルバレスを巡る長期化した移籍騒動の余波は、舞台裏での大きな変化として表れ始めている。『Onda Cero』の報道によると、このアルゼンチン代表は長年の代理人フェルナンド・イダルゴと袂を分かつことを真剣に検討しているという。イダルゴはこのFWのキャリアを通じて代理人を務めてきたが、選手本人、アトレティコ・マドリー、そして移籍先候補のバルセロナの間で最近生じた軋轢により、両者の信頼関係は崩れたと伝えられている。

アルバレスはすでに、元パリ・サンジェルマンのスター選手ハビエル・パストーレが運営する代理店「ジ・エレガント・ゲーム」と予備的な話し合いを行ったともされている。同代理店はアルバレスの親友であり、アルゼンチン代表のチームメートでもあるエンソ・フェルナンデスも担当しており、それがこのストライカーにとってスムーズな移行につながる可能性がある。