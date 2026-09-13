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アトレティコ・マドリーがレアル・ソシエダ戦で悪い流れを止めようとする中、ディエゴ・シメオネ監督が息子ジュリアーノをめぐる批判を一蹴
ジュリアーノに厳しい視線が注がれる
ジュリアーノは今季のアトレティコで全試合に出場しており、ラ・リーガでは3試合で先発。加えて、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ開幕戦にも出場した。この若きウインガーが唯一途中出場となったのは、8月19日の開幕節でマラガに2-0で勝利したリーグ戦だった。継続的な出場機会にはサポーターから激しい批判やえこひいきとの आरोपも向けられているが、指揮官はこの議論に巻き込まれることを断固として拒んでいる。
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シメオネが外野の雑音を黙らせる
シメオネ監督は、息子がチームで継続的に起用されていることをめぐる議論をあおることはせず、オンライン上での批判に関する質問も一蹴した。アルゼンチン人指揮官は、どの選手もピッチ上でのパフォーマンスだけが評価基準であるべきだと強調。日曜日にサン・セバスティアンで行われる一戦を前に、外部からの視線を意に介さず、こう語った。 「私から言うことは何もない。ジュリアーノの行動と仕事が、すべてを物語っている」
守備のもろさに警鐘が鳴る
フリアーノの個人としてのパフォーマンスは、今季序盤のシメオネ率いるチームが抱える、より大きな組織的問題の中で見せられてきた。マドリードのクラブは週末の試合に連敗で臨むことになり、その前にはアスレティックに3-0で完敗し、その後リヴァプールに敗れた。脆さを見せる最終ラインは早くも大きな懸念材料となっており、チームは公式戦最初の5試合で8失点を喫している。
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アノエタ遠征でテストの結果が判明
アトレティコはレアレ・アレーナでのソシエダ戦に臨み、シーズン序盤の揺らぎを本格的な危機へと発展させないためにも、チームの真価が問われる一戦となる。パブロ・バリオスの筋肉系の負傷と、攻撃陣におけるアレクサンダー・セルロートの欠場継続により、シメオネ監督の選択肢はさらに限られている。首位との差がこれ以上広がる前に守備の安定感を取り戻すためにも、アトレティコにとってサン・セバスティアンでのアウェー勝利は絶対条件だ。
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