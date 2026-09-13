ジュリアーノは今季のアトレティコで全試合に出場しており、ラ・リーガでは3試合で先発。加えて、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ開幕戦にも出場した。この若きウインガーが唯一途中出場となったのは、8月19日の開幕節でマラガに2-0で勝利したリーグ戦だった。継続的な出場機会にはサポーターから激しい批判やえこひいきとの आरोपも向けられているが、指揮官はこの議論に巻き込まれることを断固として拒んでいる。