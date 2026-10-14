今後の戦術を見据え、シメオネ監督はアルバレスとジョナサン・デイヴィッドを攻撃陣で同時起用する可能性を示した。デイヴィッドは試合開始から1時間が経過したところで途中出場し、その10分後にシメオネ監督はアルバレスを交代で下げた。しかし、両FWを一つの先発枠を争う二者択一の存在とは捉えていない。同じピッチに立ち、それぞれの持ち味を生かして前線で補い合えると強調した。

「2人は一緒にプレーすることもできる。激しい競争があるのは良いことだ。優勝や大きな成果を手にしてきた時には、常にそれが重要だった」と語った。