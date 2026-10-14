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アトレティコ・マドリーがチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドを撃破。ディエゴ・シメオネ監督はフリアン・アルバレスの成長を称賛
シメオネ、批判を浴びるアルバレスを擁護
シメオネは火曜夜、マンチェスター・シティに所属していたアルバレスに対してアトレティコのサポーターの反応が割れたことを受け、すぐに擁護に回った。だが、アトレティコがマンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利したにもかかわらず、アルバレスが71分に交代する際には歓声とブーイングの両方が起こった。夏の移籍市場でクラブからの移籍を強行しようとしたことに、今も不満を抱くサポーターがいるためだ。
試合後の記者会見でその反応について問われたシメオネは、アルバレスが正しい方向に向かっているとの考えを崩さなかった。「ファンの反応は常に選手が何を見せるかによって決まる。フリアンは見せている。アラベス戦でもすでに見せたし、今日も得点まであと一歩だった。アトレティコのファンが見たい選手の姿に近づいている」とシメオネは語った。『マルカ』が伝えている。
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シメオネ、強力なストライカーコンビを示唆
今後の戦術を見据え、シメオネ監督はアルバレスとジョナサン・デイヴィッドを攻撃陣で同時起用する可能性を示した。デイヴィッドは試合開始から1時間が経過したところで途中出場し、その10分後にシメオネ監督はアルバレスを交代で下げた。しかし、両FWを一つの先発枠を争う二者択一の存在とは捉えていない。同じピッチに立ち、それぞれの持ち味を生かして前線で補い合えると強調した。
「2人は一緒にプレーすることもできる。激しい競争があるのは良いことだ。優勝や大きな成果を手にしてきた時には、常にそれが重要だった」と語った。
カルドーソ、中盤で輝く
アルバレスが注目を集める一方、シメオネはジョニー・カルドーゾにも大きな賛辞を送った。カルドーゾは90分間にわたってピッチ中央を支配し、際立ったパフォーマンスを見せた。前半には自らネットを揺らしたが、得点に至るプレーの中で味方のマルコス・ジョレンテにハンドがあったとして、VARの確認後にゴールは取り消された。
カルドーゾはケガの影響でマドリードでの生活に苦しいスタートを切ったが、ようやく先発メンバーの一員として調子をつかんだようだ。シメオネは「彼は素晴らしい状態にある。レアル・ソシエダ戦では途中出場してすぐに高いレベルでプレーし始めた。クラブが獲得を目指していたのは、ああいう選手だ。モルテンも途中出場から良いプレーを見せた。全員の力を必要とするチームにとって、選択肢が増える」と語った。
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シメオネ、さらなる向上を目指す
余裕のある点差で勝利したものの、シメオネ監督は、チームがゴール前でさらに決定機を仕留められたはずだと指摘した。前半にMa Utdが大きなチャンスを一度つくった一方、試合の大半はアトレティコが主導権を握っていたと強調。ラ・リーガでの過密日程を前に勢いをつけたいチームにとって、この勝利は欧州での戦いを順調に進めるものとなった。
監督は最後に、チーム全体の姿勢に満足感を示した。シメオネ監督は「リードをさらに広げるチャンスがあった。相手には前半に一度、危険なチャンスがあったが、私たちの方が良い試合をし、より多くのチャンスをつくった。チームは常にさらなる得点を狙っていた」と付け加えた。
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