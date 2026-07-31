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アトレティコ・マドリーがスペインサッカー連盟に苦情を申し立て、バルセロナがフリアン・アルバレス獲得をめぐって調査対象に
RFEFが正式調査を開始
『Marca』によると、RFEFはバルセロナに対する臨時の懲戒手続きを正式に開始した。この措置は、アトレティコが6月30日に提出した、同クラブによるアルバレス獲得への動きに関する正式な申し立てを受けたものだ。アトレティコは、バルセロナがスポーツ規則で認められた合法的な期間外に、26歳のFWと接触を始めたと主張している。
アルバレスは現在、2030年6月までの長期契約でアトレティコに拘束されている。両クラブはすでにこの懲戒手続きについて正式な通知を受けている。所管機関が最終判断を下す前に、それぞれの主張と経緯を提示しなければならない。
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国内のライバル同士の緊張が高まる
アルゼンチン人FWをめぐり、リーガの二大強豪の緊張関係は大きく激化している。アトレティコのCEO、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏は以前、違法な接触に対してクラブの利益を守るため、厳しい措置を講じると警告していた。調査が差し迫る中でも、バルセロナは依然として最大の攻撃補強ターゲットの獲得に強い決意を示している。クラブ会長ジョアン・ラポルタ氏は7月13日、そのストライカーに対する正式オファーがすでにマドリードに提示されていることを公に認めた。
しかし、アトレティコは強硬姿勢を維持しており、移籍の可能性をめぐるいかなる交渉も引き続き全面的に拒否している。この頑なな拒否によって、この案件は今夏で最も物議を醸す移籍争奪戦の一つとなっている。
アルバレス、新たな挑戦を要求
スペインの2大クラブが役員会レベルで対立する一方で、選手本人の意向も依然として大きな要素となっている。アルバレスは最近のワールドカップ期間中に、公の場でメトロポリターノを離れ、新たな挑戦を求めたいという希望を示していた。アルゼンチン人アタッカーは、来季に向けて前線を強化したいバルセロナにとって、依然として絶対的な最優先補強ターゲットである。
しかし、現在進行中の法的紛争とアトレティコの妥協なき姿勢によって、このオペレーションは著しく複雑化している。バルセロナは、RFEFからの通知を、こうしたケースで義務付けられた通常の手続きだとみなしている。ラポルタ体制は現在、法的 دفاعの準備を進める一方で、停滞している交渉の打開も同時に図っている。
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夏のプレシーズンへの極めて重要な復帰
アトレティコがプレシーズンの準備を開始する中、この移籍騒動の決定的な局面が急速に近づいている。アルバレスは8月10日に正式にチームへ合流する予定となっている。スペインの首都への差し迫った帰還により、このストライカーは自身の現時点での立場をクラブ首脳陣に直接明確にすることを迫られる。この今後の会談が、対立する2クラブの間にある現在の膠着状態を打破する可能性がある。
一方で、バルセロナはこの案件が際限なく長引くことを望んでいない。アルバレスが依然として究極の理想的補強である一方、カタルーニャのクラブは、もしこの取引が完全に破談となった場合に備え、代替となる攻撃的なターゲットの確保にも積極的に取り組んでいる。
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