アルゼンチン人FWをめぐり、リーガの二大強豪の緊張関係は大きく激化している。アトレティコのCEO、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏は以前、違法な接触に対してクラブの利益を守るため、厳しい措置を講じると警告していた。調査が差し迫る中でも、バルセロナは依然として最大の攻撃補強ターゲットの獲得に強い決意を示している。クラブ会長ジョアン・ラポルタ氏は7月13日、そのストライカーに対する正式オファーがすでにマドリードに提示されていることを公に認めた。

しかし、アトレティコは強硬姿勢を維持しており、移籍の可能性をめぐるいかなる交渉も引き続き全面的に拒否している。この頑なな拒否によって、この案件は今夏で最も物議を醸す移籍争奪戦の一つとなっている。