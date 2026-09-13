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翻訳者：
アトレティコ・トゥクマン戦を前に、奇妙な移動トラブルでリーベル・プレートのチームはバスの乗り換えを余儀なくされた
チームバスが立ち往生
リーベルは、エスタディオ・ホセ・フィエロへ向かう途中、チームバスがホテルのスロープで立ち往生するという予期せぬ移動面でのトラブルに見舞われた。車両後部の底部が路面に接触し、前部が地面から浮き上がったことで、そのまま進めなくなった。一時的に出口スロープで動けなくなったものの、バスは大きな構造的損傷を受けることなく、無事に抜け出すことに成功した。
緊急の入れ替えが決定
突然の混乱に直面する中、クラブ首脳陣は選手とコーチングスタッフを輸送する代替バスの確保へ迅速に動いた。代替車両の手配により、遠征メンバー全員は試合会場に時間どおり到着し、試合前のウォームアップのルーティンにも影響はなかった。この緊急の輸送手段の切り替えは滞りなく進み、キックオフ前の小さなロジスティクス上のトラブルにすぎないことが証明された。
終盤の決勝点で勝ち点を確保
レオナルド・ポンシオ率いるチームは土曜の夜、トゥクマンを相手に劇的な2-1の勝利を収めた。ホームチームは前半早々、フランコ・ニコラが一発退場となって10人に減り、その直後にトビアス・アンドラダが均衡を破った。試合終盤にはクレベル・フェレイラが一時的にホームチームを同点に戻したが、新加入のチアゴ・アルマダがアディショナルタイムのゴールで勝利をさらった。
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ウラカンとのホーム戦が待っている
リーベルは来週土曜日、今季リーグ戦10試合目でウラカンをモヌメンタルに迎える。トゥクマンでの終盤のドラマを受け、ポンシオは首位争いを強化するためにさらなる勝ち点3を求めるはずだ。ホームで勝利を収めれば、序盤の首位グループにしっかりと食らいつくことができる。
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