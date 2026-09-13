リーベルは、エスタディオ・ホセ・フィエロへ向かう途中、チームバスがホテルのスロープで立ち往生するという予期せぬ移動面でのトラブルに見舞われた。車両後部の底部が路面に接触し、前部が地面から浮き上がったことで、そのまま進めなくなった。一時的に出口スロープで動けなくなったものの、バスは大きな構造的損傷を受けることなく、無事に抜け出すことに成功した。



