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アトレティコ戦を控え、イゴール・トゥドール監督がトッテナムの主力選手たちのコンディションについて報告する中、コナー・ギャラガーは「喘息の問題」に苦しんでいる
ギャラガー・フィットネスに関する懸念
トッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われる決勝トーナメント1回戦の第2戦を控え、スパーズはギャラガーのコンディションを案じている。1月にアトレティコ・マドリードから3500万ポンドで加入したこのイングランド代表選手は、火曜日の練習を欠席し、週末のリヴァプール戦（引き分け）のメンバーからも外れていた。
通算スコアで2-5とリードされているこの対戦の決着を控えて、暫定監督のトゥドールは、このミッドフィルダーを巡る状況を次のように説明した。「ご存知の通り、彼はおそらく喘息の問題を抱えているため、今日、どのような対応が可能かを見極めるつもりだ。何らかのウイルスに感染しており、体調が優れない状態にあるため、明日、ベンチ入りできるかどうかを確認する。危険な状態というわけではないが、それでもまだプレーできる状態ではない。」
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スパーズに3人の負傷者復帰の朗報
ギャラガーの出場は依然として不透明だが、テュダー監督は他の主力選手たちに関して、より明るいニュースを伝えることができた。特に注目すべきは、スウェーデンの若き選手ルーカス・ベルグヴァルが、当初の予定より2ヶ月も早くフルトレーニングに復帰したという驚きのニュースだ。この若き選手は、ハムストリングの肉離れから回復したデスティニー・ウドギーと共に、ベンチ入りする見込みだ。
また、第1戦で頭部を衝突し脳震盪プロトコルを完了したクラブ主将のロメロも、出場可能となった。テュダー監督はこのディフェンダーの復帰を次のように確認した。「ロメロは準備ができている。今日の練習で彼を見たか？彼はプレーできる。ジョアン［パルヒニャ］は、いや、彼の状態は少し悪いので、次の試合には（出場可能になるだろう）。ロメロは出場する。」
ヴァン・デ・ヴェン、噂に反論
怪我に関するニュースとは別に、ミッキー・ファン・デ・ヴェンは試合前の記者会見で、トッテナムのロッカールームに不穏な空気が漂っているという憶測を一蹴した。このオランダ人DFは、最近の国内リーグでの不振や水曜日の夜に待ち受ける厳しい戦いを前にしても、チーム全体の献身的な姿勢を力強く擁護した。
「集中力を切らしている」という報道について、このディフェンダーは次のように語った。「もちろん、そういう様子は見てきたよ。でも、記者は時々、ただ言いたいことを言うだけなんだ。『どうしてそんなことを思いついたんだ？』って感じでね。まるで選手たちが集中力を切らしているかのように。そんなことは事実じゃない。」
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乗り越えるべき山
ロンドンを本拠地とするトッテナムは、欧州最高峰の大会で勝ち進むためには奇跡に近い逆転が必要となる状況で、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードを迎え撃つ。スペインでの激闘となった第1戦を経て、トッテナムは2戦合計で2-5とリードを許しており、主力選手数名を欠く中、世界屈指の組織力を持つ守備陣を崩す術を見出さなければならない。トゥドール監督就任後、チームはこれまで4敗1分けと苦戦しており、日曜日のリヴァプール戦では辛うじて勝ち点1を獲得したばかりだ。
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