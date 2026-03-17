アトレティコ戦を控え、イゴール・トゥドール監督がトッテナムの主力選手たちのコンディションについて報告する中、コナー・ギャラガーは「喘息の問題」に苦しんでいる

トッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われる決勝トーナメント1回戦の第2戦を控え、スパーズはギャラガーのコンディションを案じている。1月にアトレティコ・マドリードから3500万ポンドで加入したこのイングランド代表選手は、火曜日の練習を欠席し、週末のリヴァプール戦（引き分け）のメンバーからも外れていた。

通算スコアで2-5とリードされているこの対戦の決着を控えて、暫定監督のトゥドールは、このミッドフィルダーを巡る状況を次のように説明した。「ご存知の通り、彼はおそらく喘息の問題を抱えているため、今日、どのような対応が可能かを見極めるつもりだ。何らかのウイルスに感染しており、体調が優れない状態にあるため、明日、ベンチ入りできるかどうかを確認する。危険な状態というわけではないが、それでもまだプレーできる状態ではない。」