アトレティコ会長が「良き友人ジョアン・ラポルタ」に言及。ジュリアン・アルバレスの移籍騒動が新たな展開へ。

現在アルゼンチン代表としてワールドカップに出場しているアルバレスは、米国で移籍希望を表明した。ESPNのインタビューで彼は「今話すのはベストなタイミングではないが、隠すこともできない」と語った。「私は正直でありたい。 関係者と誠実に話し、移籍が最善で夢への道だと信じています。」

アトレティコのセレソ会長は「誰にでも過ちはある」と述べ、動揺はない。アルバレスは2024年夏、7500万ユーロでマドリードへ移籍。昨季は公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録した。W杯ではアルゼンチン代表のスタメンに定着している。 準々決勝のスイス戦（3-1）では延長で2-1となる値千金のゴールを決めた。今大会ではこの1得点のみ。日曜の決勝ではスペインと対戦する（21時）。