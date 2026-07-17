Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Julian AlvarezGetty Images
Nino Duit

翻訳者：

アトレティコ会長が「良き友人ジョアン・ラポルタ」に言及。ジュリアン・アルバレスの移籍騒動が新たな展開へ。

ラ・リーガ
移籍情報
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
フリアン・アルバレス

アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長は、この夏にジュリアン・アルバレスがバルセロナへ移籍する可能性を否定し、バルサのジョアン・ラポルタ会長に直接言及した。

セレソは記者会見で「ジョアン・ラポルタは友人であり、ジュリアン・アルバレスが来シーズンどこでプレーするかを知っている」と語った。「はっきり言おう。ジュリアンは私たちの選手であり、来シーズンもそうである。」

  • FCバルセロナは、ここ数週間、アルゼンチン出身の26歳FWを積極的に獲得しようとしている。報道では、バルサはアルバレスに1億2000万ユーロのオファーを提示。しかしアトレティコは、5億ユーロの契約解除条項を提示したとされる。アルバレスの契約は2030年まで残っている。

    • 広告

  • ジュリアン・アルバレスは移籍希望を公に表明した

    現在アルゼンチン代表としてワールドカップに出場しているアルバレスは、米国で移籍希望を表明した。ESPNのインタビューで彼は「今話すのはベストなタイミングではないが、隠すこともできない」と語った。「私は正直でありたい。 関係者と誠実に話し、移籍が最善で夢への道だと信じています。」 

    アトレティコのセレソ会長は「誰にでも過ちはある」と述べ、動揺はない。アルバレスは2024年夏、7500万ユーロでマドリードへ移籍。昨季は公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録した。W杯ではアルゼンチン代表のスタメンに定着している。 準々決勝のスイス戦（3-1）では延長で2-1となる値千金のゴールを決めた。今大会ではこの1得点のみ。日曜の決勝ではスペインと対戦する（21時）。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
CEエウロパ crest
CEエウロパ
CEE
クラブ親善試合
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM