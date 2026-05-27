スカイによると、クラブ幹部とアトレティコ・マドリードの40歳レジェンドとの交渉はすでに正式に始まり、活発に進んでいる。
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アトレティコのレジェンドがブンデスリーガへ？ 強豪クラブがフィリペ・ルイスの獲得を検討している模様
3月初めまでコパ・リベルタドーレス王者フラメンゴを率いていたルイスが、クラブ首脳の第一希望だ。レバークーゼン経営陣は代替案も用意しているが、現時点ではブラジル人監督就任が濃厚。
移籍のタイミングは戦略的に計算されている。バイエルは、新監督との契約が正式に成立した時点で初めて、ヒュルマンド監督の退任を公式発表する予定だ。
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フィリペ・ルイスはアトレティコ・マドリードのレジェンドだ
デンマーク人監督は、第2節後に解任されたエリック・テン・ハグの後任としてレバークーゼン指揮官に就任し、2027年までの長期契約を結んだ。しかし期待に応えられず、チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃した。
ルイスが加入すれば、レバークーゼンは豊富な国際経験とビッグステージでの実績を持つ指導者をベンチに迎えることになる。 現役時代はウイングとしてアトレティコで333試合、ブラジル代表で44試合に出場した。2024年1月にフラメンゴで現役を引退し、同クラブの監督として好スタートを切った。
レバークーゼン：ルイス、グラスナー、イラオラ？
2024年9月、ルイスはフラメンゴを率い、すぐに結果を出した。ブラジルリーグと南米王者の座を同時に獲得した。しかし今年3月、リオのスター軍団を解任され、波紋を呼んだ。
バイエルンは新シーズンをヒュルマンド体制で迎えないと早くから報じられ、後任候補にはオリバー・グラスナーやアンドニ・イラオラの名が挙がっていた。
しかし彼は非常に野心的で、レバークーゼンにはやや過激すぎるかもしれない。本人は「私にとって重要なのはプロジェクトそのものです。チャンピオンズリーグを制覇できるか、その可能性があるか。それが刺激的で、挑戦を求めているのです」とRTL/ntvに語った。