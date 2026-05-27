アトレティコのレジェンドがブンデスリーガへ？ 強豪クラブがフィリペ・ルイスの獲得を検討している模様

2024年9月、ルイスはフラメンゴを率い、すぐに結果を出した。ブラジルリーグと南米王者の座を同時に獲得した。しかし今年3月、リオのスター軍団を解任され、波紋を呼んだ。

バイエルンは新シーズンをヒュルマンド体制で迎えないと早くから報じられ、後任候補にはオリバー・グラスナーやアンドニ・イラオラの名が挙がっていた。

しかし彼は非常に野心的で、レバークーゼンにはやや過激すぎるかもしれない。本人は「私にとって重要なのはプロジェクトそのものです。チャンピオンズリーグを制覇できるか、その可能性があるか。それが刺激的で、挑戦を求めているのです」とRTL/ntvに語った。