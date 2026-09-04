ファンから「明らかに太り過ぎだ」と批判を浴びているデイビッドを擁護したのは、アトレティコの近年の歴史に重要な足跡を残し、今なお多くのサポーターにとって特別な存在である アントワーヌ・グリーズマン だった。カナダ人選手を攻撃する目的で投稿された Instagram の動画のコメント欄に、グリーズマンが反応した。現在はMLSのオーランドでプレーするフランス人選手は、次のように挑発している。「太り過ぎなのは、むしろお前の方じゃないか、この小さなモンスター」