ジョナサン・デイヴィッドは、マドリードでもさっそく議論を呼んでいる。アトレティコのファンから批判の的となっているのは、買い取りオプション付きのレンタルでユヴェントスから加入したこのカナダ代表FWが、新クラブに合流した時点でのコンディションだ。不十分だと見なされている。「私たちに必要なのは、リール時代の彼だ」と、チョロはコルチョネロスの新たな攻撃陣の補強について語る中で説明した。
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アトレティコのファンがダビドを「太り過ぎ」と批判。しかしグリーズマンは擁護し、シメオネは発破をかける
サポーターからの批判
公式戦デビューはまだ実現していないものの、2000年生まれのこの選手はここ数日、シメオネ率いるチームで最初のトレーニングをこなしている。だがSNS上ではファンから批判の声も上がっており、というのもコンディションに関するコメントや投稿が複数見られ、明らかに万全ではないように映っているためだ。
グリーズマンが彼を擁護する
ファンから「明らかに太り過ぎだ」と批判を浴びているデイビッドを擁護したのは、アトレティコの近年の歴史に重要な足跡を残し、今なお多くのサポーターにとって特別な存在である アントワーヌ・グリーズマン だった。カナダ人選手を攻撃する目的で投稿された Instagram の動画のコメント欄に、グリーズマンが反応した。現在はMLSのオーランドでプレーするフランス人選手は、次のように挑発している。「太り過ぎなのは、むしろお前の方じゃないか、この小さなモンスター」
ユベントスが注視する
元ユヴェントスの同選手にとって、マドリードでの挑戦は決して最高のスタートとはならなかった。ユヴェントスも強い関心を持って見守っている。6月にはアトレティコとの間で、このカナダ代表のラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイでのパフォーマンスを踏まえ、移籍の可能性について再協議しなければならないからだ。
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