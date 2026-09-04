ファンから見た目以上に太っているようだとして批判を浴びるデイビッドを擁護したのは、アトレティコの近年の歴史に重要な足跡を残し、多くのファンにとって間違いなく寵児でもある人物だった。それがアントワーヌ・グリーズマンで、カナダ代表の彼を攻撃するために投稿されたInstagram の動画のコメント欄に書き込んだ。現在MLSのオーランドでプレーするフランス人選手は、こう挑発した。「太り過ぎなのは、むしろお前の方じゃないか、このチビの怪物」