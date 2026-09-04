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조너선 데이비드 (Jonathan David)Getty Images

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アトレティコのファンがダビドを批判「太りすぎ」。だがグリーズマンは擁護

アトレティコ・マドリー

ユヴェントスからのレンタルで加入したカナダ人FWは、早くもアトレティコ・マドリーのファンと、ある往年のレジェンドとの比較論を熱くさせている。

ジョナサン・デイビッドが、マドリードでもさっそく議論を呼んでいる。アトレティコのファンから批判の的となっているのは、カナダ代表FWのコンディションだ。 ユベントスから買い取りオプション付きのレンタルで加入した同選手は、新天地に不十分な状態で合流したと見なされている。





  • サポーターからの批判

    まだ公式戦デビューは果たしていないものの、2000年生まれのこの選手はここ数日、シメオネ率いるチームで初めてのトレーニングに取り組んでいる。だがSNS上では、明らかに万全ではないように見えるそのコンディションをめぐり、さまざまなコメントや投稿が現れ、ファンから批判を浴びている。



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  • グリーズマンが彼を擁護

    ファンから見た目以上に太っているようだとして批判を浴びるデイビッドを擁護したのは、アトレティコの近年の歴史に重要な足跡を残し、多くのファンにとって間違いなく寵児でもある人物だった。それがアントワーヌ・グリーズマンで、カナダ代表の彼を攻撃するために投稿されたInstagram の動画のコメント欄に書き込んだ。現在MLSのオーランドでプレーするフランス人選手は、こう挑発した。「太り過ぎなのは、むしろお前の方じゃないか、このチビの怪物」

  • ユベントスが注視している

    ユベントスの元選手によるマドリードでの冒険は、したがって最高の滑り出しとはならなかった。ユベントスは強い関心を持って状況を見守っている。6月には、カナダ代表選手のリーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイでのパフォーマンスを踏まえ、アトレティコとの移籍の可能性についてあらためて協議しなければならないからだ。

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