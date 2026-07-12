問題となっているのは、クロアチア・アドリア海に浮かぶドゥギ・オトク島、人口180人の漁村ズマンにある2つの土地だ。クローシェは、高台でイヌツゲに覆われた土地を購入した。

クロアチア地理情報ポータル「DGU」の衛星画像によると、この区画は以前分割されていた。2022年5月11日、顧問バラの妻ラナ・バネリーが一部を購入。売買契約は連動しており、同日に残りをクローシェが取得することで成立した。

両契約は同日、同じ公証人が認証した。バネリーは2014年に隣地も取得しており、そこには3階建ての廃墟が立ち、入り口に「投資家：ラナ・バネリー」と書かれた看板がある。