この件は大きな波紋を呼んでいる。スポーツディレクターとアドバイザーは利益相反を避けるため、本来は厳格な距離を保つべきだからだ。報道によると、クローシェ氏は2022年5月にこの不動産取引を行い、それは彼がアイントラハト・フランクフルトのためにバラ氏と複数の移籍交渉を行っていた時期と重なっていた。当時、45歳の同氏はこの件をヘッセン州の監督委員会に報告していなかった。
翻訳者：
アドリア海沿岸で密かに進められていた不動産取引！アイントラハト・フランクフルトのマルクス・クローシェ会長が、アドバイザーとの密接な関係で窮地に
問題となっているのは、クロアチア・アドリア海に浮かぶドゥギ・オトク島、人口180人の漁村ズマンにある2つの土地だ。クローシェは、高台でイヌツゲに覆われた土地を購入した。
クロアチア地理情報ポータル「DGU」の衛星画像によると、この区画は以前分割されていた。2022年5月11日、顧問バラの妻ラナ・バネリーが一部を購入。売買契約は連動しており、同日に残りをクローシェが取得することで成立した。
両契約は同日、同じ公証人が認証した。バネリーは2014年に隣地も取得しており、そこには3階建ての廃墟が立ち、入り口に「投資家：ラナ・バネリー」と書かれた看板がある。
- Getty Images
不動産取引：マルクス・クローシェにはどのような容疑がかけられているのか？
クロシェ氏は担当メディア弁護士を通じて、2020年頃にクロアチアで別荘を探していたと発表した。 弁護士によると、当時クローシェから計画を聞いていた知人アンディ・バラは2021年初頭、ドゥギ・オトク島の隣人が土地売却を検討しているという情報を伝えたという。
バネリー氏はクロアチアで知られる元テコンドー選手兼テレビ司会者で、現在はインテリアデザインスタジオを経営している。クローシェ氏の弁護士は、彼女の会社が別荘建設を委託されたことを認め、建築許可は2023年に取得済みだと説明した。
クローシェ本人はこうしたビジネス上の近さに問題はないとしている。弁護士は「ドゥギ・オトク島の不動産取得は選手移籍と無関係」と強調し、バラからクローシェへの利益供与はなかったと主張した。
マルクス・クローシェはアイントラハト・フランクフルトにこう述べた
フランクフルトのクラブ経営陣は、メディアの取材で不意を突かれた。元監査役会会長のフィリップ・ホルツァー氏は、クローシェ氏から買収の連絡を受けていなかったと認めた。その後、現監査役会の主要委員会が問題を検討し、スポーツ担当取締役に見解を求めた。
クラブ広報は「クローシェ氏は事実関係を包括的かつ透明性があり理解しやすい形で説明し、関連書類を率直かつ完全に開示した」と述べた。 現時点では追加措置の必要はないと判断された。公式声明では「マルクス・クローシェは監督委員会の信頼を得ている」と表明された。バラ氏夫妻は『Bild』紙の取材に応じなかった。
クローシェとバラのビジネス関係は長年続いている。 クロシェがRBライプツィヒに在籍した2019～2021年、彼はバラの支援でヨスコ・グヴァルディオルとダニ・オルモを獲得した。フランクフルト移籍後もジェローム・オンゲネ、フルヴォイェ・スモルチッチ、クリスティヤン・ヤキッチの3選手をマイン川沿いのクラブへ導いた。
ヤキッチは成功したが、オンゲネとスモルチッチは期待外れだった。昨季のスポーツ危機では、クロシェが再びこのネットワークを使い、バラの長期クライアントであるアルバート・リエラ監督を招聘。しかし、リエラ起用は失敗だった。
- Getty Images
マルクス・クローシェはフランクフルトでどんな成功を収めたのか？
スポーツ面では、クローシェはアイントラハトを新たな時代へ導き、2022年のヨーロッパリーグ制覇や2025年のクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ直接出場権獲得を実現した。
ランダル・コロ・ムアニ、オマル・マルムシュ、ヒューゴ・エキティケらの補強でSGEに莫大な利益をもたらし、チーム価値を大きく高めた。その手腕が評価され、FCバイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントが関心を示し、最近はACミランも名乗りを上げた。 さらにレッドブルでは、ユルゲン・クロップの後任として「グローバルサッカー部門責任者」の候補にも挙げられている。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。