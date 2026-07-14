スペイン戦の苦い思い出があるものの、入念な準備でフランス代表には楽観ムードが漂う。ラビオは「肉体的にも精神的にも最高の状態だ」と語った。

彼はチームに謙虚さを保ちつつ、決勝進出への自信を語った。「勝利は保証されていない。ピッチ上で決まる。我々は集中し、この試合に万全を期す。そして、今の流れを信じている。 自分たちを信じつつ、大会初日から持ち続けてきた謙虚さも忘れずにいたい。決勝に進めることを願っている。それが私たちの目標だからだ」

ヤマルとの確執を問われると、ラビオは「発言の詳細は覚えていない。言ったなら、当時そう思ったからだ」と語った。