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アドリアン・ラビオは、ワールドカップ準決勝を前に「フランス代表にラミネ・ヤマル対策はない」と強調し、このスペインの若手選手への批判にも言及した。
過去の緊張が再び表面化しつつある。
フランス代表MFは、ダラス・スタジアムでのスペインとのW杯準決勝を前に過去の心理戦を思い出した。メディアはユーロ2024準決勝での因縁を蒸し返した。当時ラビオはスペインの若手スターに「決勝に出たいならもっと頑張れ」と批判した。
ヤマルはすぐさまSNSに「黙って動け。チェックメイトのときだけ口を開け」と投稿し、フランスを大会から突き落とす一撃を決めた。
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ラビオ、具体的な計画はないと否定
最近の記者会見で、ラビオは選手間の緊張を過小評価し、バルセロナの若手スターをマンマークする特別な戦術はないと主張した。元ユヴェントス選手は、ペナルティエリアの狭いスペースを突くスペイン代表の攻撃力に警戒を呼びかけた。
フランス代表は特定の選手に固執しないとも強調した。「ラミネ・ヤマル対策はない。我々はスペイン代表全体に目を向け、一人に絞らない。攻撃力、ボール支配、ペナルティエリアでのスペース活用、連携――すべてが危険だと理解している。それらすべてに警戒する必要がある」 一人の選手だけに注目すべきではない。」
チーム内では楽観的なムードが高まっている
スペイン戦の苦い思い出があるものの、入念な準備でフランス代表には楽観ムードが漂う。ラビオは「肉体的にも精神的にも最高の状態だ」と語った。
彼はチームに謙虚さを保ちつつ、決勝進出への自信を語った。「勝利は保証されていない。ピッチ上で決まる。我々は集中し、この試合に万全を期す。そして、今の流れを信じている。 自分たちを信じつつ、大会初日から持ち続けてきた謙虚さも忘れずにいたい。決勝に進めることを願っている。それが私たちの目標だからだ」
ヤマルとの確執を問われると、ラビオは「発言の詳細は覚えていない。言ったなら、当時そう思ったからだ」と語った。
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強豪たちが決勝進出をかけて激突
フランスは全大会で8連勝を目指し、注目の国際試合に臨む。しかし、16試合無敗のスペインの支配を打ち破るのは容易ではない。テキサスでの一戦は、ファビアン・ルイスとロドリが率いるスペインの中盤を封じる「レ・ブルー」守備陣の真価を問う試金石となる。
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