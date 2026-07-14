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Adhe Makayasa

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アドリアン・ラビオは、ワールドカップ準決勝を前に「フランス代表にラミネ・ヤマル対策はない」と強調し、このスペインの若手選手への批判にも言及した。

アドリアン・ラビオ
ラミン・ヤマル
フランス 対 スペイン
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アドリアン・ラビオは、ワールドカップ準決勝でスペインのウインガー、ラミン・ヤマルを封じるためフランスが特別な戦術を練っているという憶測をきっぱり否定した。また、以前バルセロナの若手選手を批判したことで生まれた余波にも言及。その批判はユーロ2024の対戦で逆効果となった。

  • 過去の緊張が再び表面化しつつある。

    フランス代表MFは、ダラス・スタジアムでのスペインとのW杯準決勝を前に過去の心理戦を思い出した。メディアはユーロ2024準決勝での因縁を蒸し返した。当時ラビオはスペインの若手スターに「決勝に出たいならもっと頑張れ」と批判した。

    ヤマルはすぐさまSNSに「黙って動け。チェックメイトのときだけ口を開け」と投稿し、フランスを大会から突き落とす一撃を決めた。

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  • France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ラビオ、具体的な計画はないと否定

    最近の記者会見で、ラビオは選手間の緊張を過小評価し、バルセロナの若手スターをマンマークする特別な戦術はないと主張した。元ユヴェントス選手は、ペナルティエリアの狭いスペースを突くスペイン代表の攻撃力に警戒を呼びかけた。

    フランス代表は特定の選手に固執しないとも強調した。「ラミネ・ヤマル対策はない。我々はスペイン代表全体に目を向け、一人に絞らない。攻撃力、ボール支配、ペナルティエリアでのスペース活用、連携――すべてが危険だと理解している。それらすべてに警戒する必要がある」 一人の選手だけに注目すべきではない。」

  • チーム内では楽観的なムードが高まっている

    スペイン戦の苦い思い出があるものの、入念な準備でフランス代表には楽観ムードが漂う。ラビオは「肉体的にも精神的にも最高の状態だ」と語った。

    彼はチームに謙虚さを保ちつつ、決勝進出への自信を語った。「勝利は保証されていない。ピッチ上で決まる。我々は集中し、この試合に万全を期す。そして、今の流れを信じている。 自分たちを信じつつ、大会初日から持ち続けてきた謙虚さも忘れずにいたい。決勝に進めることを願っている。それが私たちの目標だからだ」

    ヤマルとの確執を問われると、ラビオは「発言の詳細は覚えていない。言ったなら、当時そう思ったからだ」と語った。

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  • mbappe yamal(C)Getty images

    強豪たちが決勝進出をかけて激突

    フランスは全大会で8連勝を目指し、注目の国際試合に臨む。しかし、16試合無敗のスペインの支配を打ち破るのは容易ではない。テキサスでの一戦は、ファビアン・ルイスとロドリが率いるスペインの中盤を封じる「レ・ブルー」守備陣の真価を問う試金石となる。

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