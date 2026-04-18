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アドリアン・ラビオはサウジ・プロリーグの巨額オファーを断り、ACミランに残留。一方、ロッソネリはレオン・ゴレツカの獲得を狙う。
中東の何百万人もの人々を拒絶する
ラビオはサウジ・プロリーグの高額オファーを断り、ACミランの中盤での不可欠な地位を確固たるものにした。欧州のスターが中東へ移籍する流れがある中、元ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの彼はアッレグリ監督の下でセリエAに残ることを選んだ。
ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、サウジアラビアのクラブはACミランの財政をはるかに上回る年俸を提示した。だが2028年6月まで契約が残るラビオは残留を決意。マルセイユから移籍して以来、最高のコンディションを取り戻している。
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アッレグリ監督の下でリーダーシップを確立する
マルセイユからイタリアに戻って以来、ラビオはレギュラーに定着し、ベテランのプレイメーカー、ルカ・モドリッチと並んで出場することが多い。チームで最も起用されるMFの一人で、5ゴール5アシストを記録。その身体的な存在感と安定感は、アッレグリのシステムに不可欠だ。
その活躍は評価されているが、サン・シーロのサポーターは最終ラインでのより大きな貢献を期待している。ボックス・トゥ・ボックス型MFとして頻繁にゴール前に顔を出すものの、攻撃の流動性不足で決定機は限られる。それでもサウジアラビアからのオファーを断った決断は、クラブに安定感をもたらしている。
ゴレツカが最優先となる
ラビオの残留は朗報だが、ミランはすでに中盤強化を狙う。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、バイエルンのゴレツカが今夏の最優先ターゲットだ。アッレグリ監督は、ゴレツカをラビオの補完として強く希望している。
ミランは年俸約500万ユーロの3年契約を提示し、ゴレツカをイタリアへ招へいする方針だ。ただし、移籍が実現するのはミランが来季CL出場権を獲得した場合に限られる。キャリアのピークが過ぎつつあるゴレツカは、欧州最高峰の舞台でプレーし続けることを強く望んでいる。
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ラビオの真価を引き出す
ゴレツカの獲得は、戦力補強だけではない。ラビオの能力を最大限に引き出す布石だ。守備センスと運動量に優れたゴレツカを加えれば、ミランはラビオを前線へ自由に送り出し、攻撃面で影響力を発揮させられる。このダブルピボット、あるいは中盤トリオは、トランジションで不安定なアッレグリシステムに構造的安定をもたらす。
クリスティアン・プリシッチやラファエル・レオの調子が落ちている今、中盤の強化は急務だ。ラビオの残留とゴレツカのようなCL制覇経験者の加入により、ミランはセリエAで強豪であり続ける意志を示し、スターたちがさらに輝ける環境を整えようとしている。