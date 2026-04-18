ラビオはサウジ・プロリーグの高額オファーを断り、ACミランの中盤での不可欠な地位を確固たるものにした。欧州のスターが中東へ移籍する流れがある中、元ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの彼はアッレグリ監督の下でセリエAに残ることを選んだ。

ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、サウジアラビアのクラブはACミランの財政をはるかに上回る年俸を提示した。だが2028年6月まで契約が残るラビオは残留を決意。マルセイユから移籍して以来、最高のコンディションを取り戻している。