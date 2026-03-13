アドバイザーが決め手となるか？ バルセロナがチェルシーのスター選手に狙いを定めている模様

それによると、バルセロナはセンターフォワード、センターバック、そしてウイングの獲得を計画している。その中で、ネトは両サイドの攻撃的ポジションだけでなく、センターフォワードも務めることができ、ラミネ・ヤマルやラフィーニャにとって理想的な代替選手となるだろう。

バルサにとってプラスとなるのは、ネトの代理人であるホルヘ・メンデスが、スポーツディレクターのデコ率いるクラブと強固な関係を築いている点だ。ただし、カタルーニャのクラブは、移籍条項を保有しているとされるこの26歳のポルトガル代表選手について、現時点では状況を見守っているに過ぎない。