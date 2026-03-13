『ムンド・デポルティーボ』紙によると、FCバルセロナは、チェルシーFCのペドロ・ネトを、新シーズンの攻撃的サイドポジションの補強候補リストに加えたようだ。
アドバイザーが決め手となるか？ バルセロナがチェルシーのスター選手に狙いを定めている模様
それによると、バルセロナはセンターフォワード、センターバック、そしてウイングの獲得を計画している。その中で、ネトは両サイドの攻撃的ポジションだけでなく、センターフォワードも務めることができ、ラミネ・ヤマルやラフィーニャにとって理想的な代替選手となるだろう。
バルサにとってプラスとなるのは、ネトの代理人であるホルヘ・メンデスが、スポーツディレクターのデコ率いるクラブと強固な関係を築いている点だ。ただし、カタルーニャのクラブは、移籍条項を保有しているとされるこの26歳のポルトガル代表選手について、現時点では状況を見守っているに過ぎない。
ラポルタ、バルセロナの大型移籍に疑問を呈する
しかし、依然として財政難に陥っている同クラブが、近い将来、これほどの規模の移籍を本当に実現できるかどうかは疑問だ。クラブ会長のジョアン・ラポルタ氏は、最近その点について疑念を抱いていることをほのめかした。
「私の考えでは、主力選手たちとの契約延長は、新たな選手を獲得することと同じようなものだ」と、彼は『エル・チリンギート』で語った。とはいえ、おそらく優先順位としては、ロベルト・レヴァンドフスキの代役探しの方が上にあるだろう。
ハーランドの代理人が「バルセロナへの深い敬意」を語る
このポーランド人選手の契約は夏に満了する予定で、もし契約延長に至らなかった場合、後任候補としてアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスやマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドの名前が挙がっている。
この2人は決して安価な選手ではなく、少なくともハーランドに関しては、来シーズンからハンス・フリック監督率いるチームに加わる意向は全くないと思われる。
エル・チリングイートに対し、ハランドの代理人ラファエラ・ピメンタは、こうした噂について問われると次のように述べた。「我々はバルセロナに対して大きな敬意と賞賛を抱いているが、移籍の可能性に関して、アーリング・ハランド本人とも、バルセロナのクラブ幹部とも、一切接触はなかった。」
53歳の彼女は次のように続けた。「選手は数ヶ月前に契約を延長しました。彼はマンチェスター・シティで非常に幸せですし、順調に活躍しています。マンチェスター・シティでの状況がこれほど良好である限り、移籍について話し合うことは本当に何もありません。」
ペドロ・ネト、チェルシーと2031年まで契約
一方、ペドロ・ネトもチェルシーと長期契約を結んでおり、2024年夏にウルヴァーハンプトンから6000万ユーロで移籍した際、7年もの長期契約にサインした。今シーズン、ネトはチェルシーでの公式戦42試合に出場し、これまでに10ゴール6アシストを記録している。
ペドロ・ネト：2025/26シーズンの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト プレミアリーグ 28 5 4 チャンピオンズリーグ 7 - 1 EFLカップ 4 1 1 FAカップ 3 4 -